Der 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase geht heute, am Mittwoch, den 24.11.2021, weiter. Besiktas Istanbul empfängt Ajax Amsterdam.

Die Vorzeichen sind komplett unterschiedlich. Besiktas kassierte in vier Spielen vier Niederlagen. Ajax hat dagegen mit vier Siegen noch keinen Punkt abgegeben und ist bereits sicher im Achtelfinale. Besiktas ist dagegen vor dem vorletzten Gruppenspiel so gut wie ausgeschieden. Das Hinspiel zwischen Ajax und Besiktas entschieden die Niederländer mit 2:0 für sich. Gelingt Besiktas der erste Punktgewinn in der Gruppe C? Alles zur Übertragung von Besiktas vs. Ajax.

Wo wird Besiktas gegen Ajax live übertragen?

übertragen? Gibt es eine Übertragung der Partie im Free-TV ?

der Partie im ? Gibt es eine Übertragung im Live-Stream ?

? Alle Infos zur Champions-League-Partie bekommt ihr hier.

Ajax Amsterdam hat bislang in der Champions League Gruppe C überzeugt. In vier Spielen holten die Niederländer vier Siege. Nun steht das Spiel bei Besiktas Istanbul auf dem Programm. Behält Ajax seine weiße Weste?

© Foto: Peter Dejong/dpa

Besiktas gegen Ajax Amsterdam heute in der Champions League: Uhrzeit, Stadion, Anpfiff

Die Partie am 5. Spieltag der Gruppenphase der Champions League zwischen Besiktas und Ajax findet am Mittwoch, den 24.11.2021, statt. Anstoß ist um 18:45 Uhr. Das Spiel wird im Vodafone-Park in Istanbul ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Besiktas Istanbul, Ajax Amsterdam

: Besiktas Istanbul, Ajax Amsterdam Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 5. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 5. Spieltag Datum und Uhrzeit : 24.11.2021, 18:45 Uhr

: 24.11.2021, 18:45 Uhr Stadion/Spielort: Vodafone-Park (Istanbul)

BJK – Ajax heute live im TV und Stream: Wo gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Besiktas und Ajax wird nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Kommentiert wird das Spiel von Franz Büchner.

Weder auf Sky wird die Champions League heute live übertragen, noch auf Amazon Prime.

Alle Infos zur Übertragung Besiktas – Amsterdam am 24.11.2021 um 18:45 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : DAZN

: DAZN Pay-TV: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 1 und DAZN 2: Auch über Sky und Vodafone könnt ihr die Fernsehsender empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.