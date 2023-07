„Beauty and the Nerd“ auf ProSieben prallen Welten aufeinander: Insgesamt acht Folge 5 am 27.07.2023 traf es nach dem Beiauf ProSieben prallen Welten aufeinander: Insgesamt acht Beautys und acht Nerds wagen in der vierten Staffel die Herausforderung und kämpfen in Paaren um 50.000 Euro. Doch nach und nach platzt der Traum vom Preisgeld. Inam 27.07.2023 traf es nach dem Umstyling ein weiteres Paar. Natascha und Dominik oder Chris und Alex? Die Entscheidung lag dieses Mal in den Händen der beiden Challenge-Gewinner

Wer ist raus? Welche Kandidaten und Kandidatinnen sind aktuell noch im Rennen? Wir haben euch den Überblick zu Staffel 4.

„Beauty and the Nerd“ 2023: Wer ist raus?

Insgesamt acht Paare traten in Staffel 4 in den „Beauty and the Nerd“-Ring. Doch direkt in der ersten Folge verließ ein Paar die Show freiwillig. Seitdem mussten bis jetzt vier weitere gehen.

Wer bisher ausgeschieden ist, seht ihr hier:

Folge 5: Chris und Alex

Folge 4: Brenda und Mike

Folge 3: Walentina und Marco

Folge 2: Jules und Stefan

Folge 1: Selina und David (freiwillig)

Für Chris und Alex endete das „Beauty and the Nerd“-Abenteuer kurz vor dem Halbfinale.

© Foto: ProSieben/Benjamin Kis

„Beauty and the Nerd“ 2023: Diese Paare sind im Halbfinale

Nur wer sich in den Challenges als Team beweist und sich gegen die Konkurrenz durchsetzt, hat die Chance auf den Sieg und das Preisgeld von 50.000 Euro. Wer aktuell noch dabei ist, seht ihr hier:

Beverly und Florian

Natascha und Dominik

Setty und Samuel

Alle Kandidaten von Staffel 4 im Überblick

Insgesamt 16 Kandidaten und Kandidatinnen wagen die Herausforderung von „Beauty and the Nerd“ 2023. Wer sind die Schönheiten, die den Sonderlingen unter die Arme greifen? Und wer sind die Nerds, die sich aus ihrer Komfortzone herauswagen? Hier findet ihr ausführliche Infos: