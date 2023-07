Bereits in der vergangenen Woche hatte das Umstyling von „Beauty and the Nerd“ für zwei echte Wow-Momente gesorgt. Doch das war noch nicht alles. In Folge 5 am 27.07.2023 durften sich die Zuschauer auf zwei weitere Verwandlungen freuen.

Modedesigner Thomas Rath nahm die verbliebenen Nerds unter seine Fittiche und verpasste ihnen einen komplett neuen Look. Wer wurde dieses Mal umgestylt und wie sahen die Nerds danach aus?

Diese Nerds bekommen ein Umstyling in Folge 5

Nachdem sie in der vierten Folge an der Seite ihrer Beautys jeweils eine Challenge für sich entscheiden konnten, durften sich Samuel und Florian auf ein Umstyling freuen! In der Vorwoche waren bereits Dominik und Alex an der Reihe. Wie extrem ihre Verwandlung war und wie sie darauf reagierten, könnt ihr hier sehen:

So krass ist die Verwandlung von Samuel

In der fünften Folge wurde zuerst das Ergebnis von Samuels Umstyling gelüftet. Der Schreiner aus Grafenau ist ein großer Mittelalter-Fan und lebt sein Hobby auch aus – inklusive Ritterrüstung. Doch damit war nach Thomas Raths Arbeit Schluss. Als Samuel durch die Schattenwand kam, waren alle sprachlos. Das Ritter-Outfit war verschwunden. Stattdessen strahlte Samuel in einem völlig neuen Look: schwarze Hose, weißes T-Shirt, darüber eine dunkelrote Bomberjacke. Die wilden, langen Haare waren auf einmal glatt und blond gesträhnt – halb offen, halb im Man Bun. Die größte Veränderung lag aber ganz klar im Gesicht, denn Samuels Bart war ab!

„Okeee“ und ein zögerliches Nicken waren seine verhaltene Reaktion, als er sich zum ersten Mal im Spiegel sah. „Interessant. Ich muss das erstmal auf mich wirken lassen“, erklärte Samuel und gab zu: „Komplett ungewohnt.“ Seine Beauty Setty dagegen war geflasht: „Du bist ein unglaublich schöner Mann. Oh mein Gott!“ Der Zuspruch – auch von den anderen Kandidaten – tat Samuel sichtlich gut und am Ende strahlte er dann doch zufrieden.

Samuel ist nach kurzem Zögern doch sehr zufrieden mit seinem Look.

© Foto: Screenshot Joyn

So sieht Florian nach seinem Umstyling aus

Die zweite Verwandlung erlebte Florian. Der Teamleiter aus dem österreichischen Königstetten mit einer großen Leidenschaft für das Universum war in Sachen Outfit bis dato sehr schlicht unterwegs. Er erhoffte sich, dass Thomas Rath ihm mit seiner Expertise helfen kann. Das tat dieser dann auch. Als Florian durch die Schattenwand trat, hörte man nur noch lautes Jubeln. Aus einem NASA-Shirt und einer Jeans wurden eine weiße Hose, ein beiger Hoodie und darüber ein brauner Kurzmantel. Die größte Veränderung? Definitiv seine Haare, denn aus dem bisherigen Dunkelblond wurde Wasserstoffblond. Und auch bei ihm musste der Bart gehen. Seine Beauty Beverly konnte es kaum glauben. „Jetzt passt sein Äußeres zu seinem Inneren“, freute sie sich über den neuen Look.

Als Florian sich dann zum ersten Mal im Spiegel sah, folgte Stille. Fassungslos schlug er die Hand vor den Mund. „Kurzschluss in meinem Hirn“, beschrieb er es anschließend. Er rang sichtlich um Worte. „Ich hätte mit vielem gerechnet, aber nicht damit.“ Als er seine Worte so langsam wiederfand, stellte er fest: „Ich sehe gut aus!“ und weiter: „Ich erkenne mich nicht wieder.“ Auf Thomas‘ Frage, ob er sich gefalle, antwortete Florian mit einem eindeutigen: „JA!“

Florian konnte seinen neuen Look kaum fassen.

© Foto: Screenshot Joyn

Nachdem alle vier Nerds nun einen neuen Look hatten, ging der Kampf um den Sieg weiter. Am Ende musste nämlich ein Paar die Kandidaten-Villa verlassen.