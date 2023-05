„Beauty and the Nerd“ müssen acht Nerds raus aus ihrer Komfortzone. Auch in Staffel 4, die im vergangenen Jahr kurzfristig verschoben worden war und jetzt Umstyling für den Nerd freuen. In der ProSieben-Showmüssen acht Nerds raus aus ihrer Komfortzone. Auch in, die im vergangenen Jahr kurzfristig verschoben worden war und jetzt im Juni startet , stehen den Kandidaten jeweils zugeteilte Beautys zur Seite. Nur das Duo, das alle Herausforderungen gemeinsam meistert, kann sich am Ende über ein Preisgeld von 50.000 Euro und einfür den Nerd freuen.

Die Nerds könnten wohl kaum unterschiedlicher sein. Weltraumliebhaber, Mittelalter-Fan und Filmexperte – in der neuen Staffel ist alles dabei. Sieben Nerds starten das TV-Abenteuer direkt, ein weiterer folgt in Folge 2.

Die Nerds von Staffel 4 im Überblick

Insgesamt acht Nerds trauen sich und stellen sich der Herausforderung von „Beauty and the Nerd“ auf ProSieben. Die ursprünglich angekündigte „Nerdin“ Alexandra wird allerdings doch kein Teil der Sendung sein. Stattdessen kommt noch ein bis dato unbekannter Kandidat dazu.

Der eine liebt Godzilla, der andere möchte auf dem Mars sterben – die Kandidaten von „Beauty and the Nerd“ sind definitiv alles andere als Mainstream. Wie die Nerds von Staffel 4 ticken und wie sie zu Beginn der Show aussehen, erfahrt ihr hier. Wir haben euch alle Infos zu den Kandidaten.

David

Davids Herz schlägt für Godzilla. Der Fotografie-Student aus Graz besitzt eine meterhohe Figur des Monsters und kennt alle 36 Filme bis ins Detail. Auf Instagram hat er sogar einen eigenen Account rund um Godzilla erstellt. Auf die Idee, an der ProSieben-Show teilzunehmen, kam er durch seine Mutter: „Meine Mutter ist ein Fan von ‚Beauty and the Nerd‘ und meinte, ich würde super da hineinpassen.“

David

© Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Dominik

Dominik aus Büttelborn bezeichnet sich selbst als Comic- und Fantasynerd. In dieser Welt ist der Logistikmitarbeiter zu Hause. Besonders „Harry Potter“ hat es ihm angetan. Von seiner Teilnahme an „Beauty and the Nerd“ erhofft er sich einiges: „Ich erwarte eine aufregende, spaßige Zeit, neue Bekanntschaften zu schließen und mich hoffentlich zum Positiven zu verändern.“

Dominik

© Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Florian

Florians größter Wunsch ist es, irgendwann auf dem Mars an Altersschwäche zu sterben. Planeten, Raketen, Sterne – der Teamleiter aus Königstetten in Österreich hat eine Leidenschaft für alles, was mit dem Universum zu tun hat. Diese möchte Florian jetzt bei „Beauty and the Nerd“ teilen: „Ich erwarte mir, dass ich vielleicht bei dem ein oder anderen Zuseher das Interesse an Weltraum-Themen wecke. Umgekehrt will ich neue Welten entdecken, in diese eintauchen und was für mich mitnehmen.“

Florian

© Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Marco

Der Kfz-Mechatroniker aus Neuhausen hat sich in seiner Dachgeschosswohnung ein kleines Nerdreich aufgebaut: Neben seinem PC, an dem er täglich mehrere Stunden zockt, hat er sogar eine Mikrowelle stehen. Von seiner Beauty erhofft sich Cosplayer Marco Schminktipps: „Ich will mehr über Make-up erfahren und hoffe, dass sie mir Tipps für meine Cosplay-Make-ups geben kann.“

Marco

© Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Mike

Der Logistikmitarbeiter aus Witten widmet den Großteil seiner Freizeit seinen Lieblingsthemen: Animes und Cosplay. Mike näht seine Outfits sogar selbst, was schon mal bis zu vier Wochen dauern kann. Sein Traum ist es, sein Hobby zum Beruf zu machen: „Ich will mit ‚Beauty and the Nerd‘ einen großen Schritt in Richtung meines Traums machen, durchs Cosplayen mein Geld zu verdienen.“

Mike

© Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Samuel

Samuel ist Schreiner und kommt aus Grafenau. Er ist großer Mittelalter-Fan und lebt diese Leidenschaft in seiner Freizeit aus. Er schmiedet sogar Mittelalter-Rüstungen selbst. Dazu sagt er: „Ich habe extrem viel Merchandising-Artikel bei mir rumstehen und habe gefühlt viel mehr Hobbys als ich Zeit habe.“

Samuel

© Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Stefan

Stefan aus Neumünster ist Zootierpfleger und ein echter Outdoor- und Abenteuer-Fanatiker. Sein Lieblingsthema sind Dinosaurier. Passend dazu ist sein großer Traum, irgendwann in einem Jurassic Park zu arbeiten. Darin sieht er sein Alleinstellungsmerkmal: „Mein großes Wissen über Tiere und die Natur lässt mich selbst unter Nerds herausstechen.“