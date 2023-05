In der ProSieben-Show „Beauty and the Nerd“ werden acht ungleiche Paare zusammen in den Urlaub geschickt. Nur wer sich dort als Team zusammenrauft, hat am Ende die Chance auf das Preisgeld. Die Fans des Formats warten schon sehnlichst auf Nachschub, denn die vierte Staffel wurde im vergangenen Jahr kurzfristig vorschoben.

Jetzt hat der Sender verkündet, wann die Folgen von „Beauty and the Nerd“ 2023 an den Start gehen. Was ihr zur Ausstrahlung von Staffel 4 wissen müsst, erfahrt ihr hier im Übertragungsartikel.

„Beauty and the Nerd“ 2023: Start von Staffel 4 bekannt

Ursprünglich hätte die vierte Staffel am 2. Juni 2022 starten sollen. Doch kurz vor der geplanten Ausstrahlung ergaben sich laut ProSieben im Kontext der Sendung Umstände, die „eine sorgfältige unabhängige Prüfung dringend erforderten“. Aus diesem Grund habe der Sender die avisierte Ausstrahlung im engen Dialog mit allen Beteiligten verschoben.

Jetzt ist klar, wann die neuen Folgen an den Start gehen: Die Auftaktfolge läuft am Donnerstag, 29.06.2023, zur Primetime auf ProSieben.

Das sind die Sendetermine von Staffel 4

ProSieben behält den gewohnten Sendeplatz bei und zeigt die sechs Folgen von Staffel 4 jeweils donnerstags zur Primetime.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit seht ihr hier:

Folge 1: 29.06.2023 um 20:15 Uhr

Folge 2: 06.07.2023 um 20:15 Uhr

Folge 3: 13.07.2023 um 20:15 Uhr

Folge 4: 20.07.2023 um 20:15 Uhr

Folge 5: 27.07.2023 um 20:15 Uhr

Folge 6: 03.08.2023 um 20:15 Uhr

Gibt es „Beauty and the Nerd“ 2023 auch im Stream?

Staffel 4 steht wie gewohnt auch wieder in der Mediathek Joyn als Stream zur Verfügung. Ob die Folgen wie zuletzt auch jeweils eine Woche vorab erscheinen, ist aktuell nicht bekannt.

So funktioniert „Beauty and the Nerd“

Bei „Beauty and the Nerd“ werden zu Beginn Paare aus jeweils einer „Schönheit“ und einem „Nerd“ gebildet. Die Couples verbringen mehrere Wochen gemeinsam in einer Traumvilla. Bei verschiedenen Challenges lernen sich die Kandidaten näher kennen. Und das müssen sie auch, denn nur wer wirklich als Team zusammenarbeitet, kann sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und „Beauty and the Nerd“ gewinnen. Am Ende jeder Folge muss ein Paar gehen. Für die Nerds geht es um ein Umstyling und auf die Gewinner wartet ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Wie ProSieben ankündigt, starten in Staffel 4 zunächst sieben Paare. In Folge 2 kommt dein ein weiteres Beauty-Nerd-Gespann hinzu.

„Beauty and the Nerd“ 2023: Die Kandidaten von Staffel 4

In der neuen Staffel sind acht Beautys und acht Nerds dabei. Sie müssen sich als Paare zusammenfinden und gemeinsam als Team überzeugen, wenn sie am Ende gewinnen wollen.