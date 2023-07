„Beauty and the Nerd“ waren die Zuschauer schon ganz gespannt darauf: Die Rede ist natürlich vom Umstyling. Auch in der vierten Staffel der ProSieben-Show kämpfen die Nicht nur bei „Germany’s Next Topmodel“ wird diese Folge immer freudig erwartet, auch beiwaren die Zuschauer schon ganz gespannt darauf: Die Rede ist natürlich vom. Auch in der vierten Staffel der ProSieben-Show kämpfen die Nerds an der Seite ihrer Beautys um das große Makeover.

Folge 4 weiter waren, unter seine Fittiche und verpasste jedem einen neuen Look. Doch wie gewohnt zeigte ProSieben erst einmal nur zwei Ergebnisse. Welche beiden Umstylings waren am 20.07.2023 dran? Und wie sehen die Nerds danach aus? Das erfahrt ihr hier. Modedesigner Thomas Rath nahm die vier Nerds, die nach dem Rauswurf eines Paares inweiter waren, unter seine Fittiche und verpasste jedem einen neuen Look. Doch wie gewohnt zeigte ProSieben erst einmal nur. Welche beiden Umstylings waren am 20.07.2023 dran? Und wie sehen die Nerds danach aus? Das erfahrt ihr hier.

Welche Nerds bekamen ein Umstyling?

Zu Beginn der vierten Folge waren noch fünf Paare im Rennen. Doch nur vier von ihnen bekamen das heiß ersehnte Umstyling für den Nerd. Bei der ersten Challenge mit dem Titel „Vernasch mich“ sicherten sich Setty und Samuel das optische Update durch ihre Geschmackssinne.

Ein Paar konnte sich den Platz auf dem Styling-Stuhl durch den Sieg in der nächsten Challenge erspielen. Bei „Da fehlen mir die Worte“ mussten Gegenstände beschrieben und erraten werden. Das meisterten Beverly und Florian am besten, wodurch sich Letzterer auf einen neuen Look freuen durfte.

Nach der offenen Nominierung standen dann auch die anderen beiden Umstyling-Kandidaten fest: Nachdem Brenda und Mike ausgeschieden waren, konnten sich Alex und Dominik ebenfalls auf ihre Verwandlung freuen. Diese beiden waren auch direkt in Folge 4 an der Reihe!

So lief das Umstyling für Dominik

Der erste Nerd, der sich in einem neuen Look präsentierte, war Dominik. Der Logistikmitarbeiter aus Büttelborn ist ein absoluter Comic- und Fantasynerd. Ob Harry-Potter-Pulli oder Super-Mario-Cap – sein Style schrie förmlich Nerd. Damit ist jetzt Schluss. Denn nach dem Umstyling war Dominik kaum wiederzuerkennen. Als er sich seinen Weg ins neue Leben durch die Schattenwand boxte, waren die Beautys allesamt sprachlos. Natascha brach direkt in Tränen aus, so toll fand sie die Verwandlung. Dominik trug eine beige Chino, braune Lederboots, ein weißes T-Shirt und darüber ein kariertes Hemd. Der Bart war verschwunden, ebenso die Cap. Stattdessen sah man eine schlichte Kurzhaarfrisur. Eine neue Brille rundete den Look ab. „WAS? Das bin doch nicht ich, oder?“, konnte der Nerd sein neues Aussehen gar nicht fassen. „Alter, wie geil! Richtig cool!“

Dominik ist begeistert von seinem neuen Look.

© Foto: Screenshot Joyn

So sieht Alex nach ihrem Umstyling aus

Die zweite Verwandlung erlebte Alex. Der einzige weibliche Nerd der Staffel ist für seine Liebe zu Pink bekannt. Sämtliche Kleidung und sogar die Haare waren in den verschiedenen Nuancen dieser Farbe gehalten. Doch das änderte sich beim Umstyling schlagartig. Als Alex sich den anderen präsentierte, konnten die es kaum glauben. Schwarz statt Pink war das Motto: Die Ergotherapeutin aus Essen trat in einem schwarzen Minikleid mit seinem schwarzen Blazer darüber durch die Schattenwand. Dazu High Heels und eine passende schwarze Handtasche. Das Pink ihrer Haare musste einem dunklen Blond weichen, zudem waren sie etwas stufiger geschnitten worden. Als kleine Akzente durften ihre Fingernägel und ihre Tunnels in den Ohren pink bleiben. Wie ihr Nerd-Kollege Dominik konnte Alex ihr neues Aussehen kaum fassen – sie war allerdings weniger überzeugt. „Pink mag ich immer noch besser“, gab sie zu. Aber auch: „Ich hätte nicht gedacht, dass Schwarz mir so gut steht.“ Trotzdem könne sie sich damit nicht so gut identifizieren. „Ich habe mir vorher besser gefallen“, war ihr Fazit.

Alex war nach ihrem Umstyling nicht ganz so zufrieden – sie kann sich mit Schwarz nicht identifizieren.

© Foto: Screenshot Joyn

Wie Samuel und Florian nach dem Makeover aussehen, zeigt sich in Folge 5 am Donnerstag, 27.07.2023, ab 20:15 Uhr auf ProSieben.