Am heutigen Donnerstag, den 1. September, startet die Europameisterschaft 2022. Basketballfans können sich auf spannende Partien freuen. Bis zum 18. September kämpfen 24 Teams um den EM-Titel. Ausgetragen wird die Basketball-EM in mehreren Ländern. Neben Deutschland gehören Italien, Georgien und die Tschechischen Republik zu den Austragungsländern.

Termine : Wann beginnt die Europameisterschaft 2022?

: Wann beginnt die Europameisterschaft 2022? TV-Übertragung : Wo wird die Basketball-EM live im Free-TV übertragen?

: Wo wird die Basketball-EM live im Free-TV übertragen? Livestream: Wer zeigt die Europameisterschaft live im Internet?

Alle Infos zur Übertragung der Basketball-EM bekommt ihr hier.

Basketball-EM 2022: Start, Termine, Orte & deutsche Spiele

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Turnier am 9. April 2020 wegen der Verlegung der Olympischen Sommerspiele 2020 von der FIBA um ein Jahr auf die Zeitspanne vom 1. bis zum 18. September 2022 verlegt. Das Auftaktspiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft findet am 1. September um 20.30 Uhr gegen Frankreich statt.

Vier europäische Ländern werden das Turnier ausrichten. In Deutschland wird sowohl in Berlin als auch Köln gespielt. In Italien wurde Mailand als Austragungsort ausgewählt. In Tschechien ist es die Hauptstadt Prag und in Georgien die Hauptstadt Tiflis. Die Finalrunde wird im K.-o.-System in der Berliner Mercedes-Benz Arena ausgetragen.

Deutschlands Maodo Lo in Aktion. Die Basketball-EM 2022 startet am 1. September.

© Foto: Matthias Stickel

Basketball-EM live im TV & Stream: Wo wird die Europameisterschaft übertragen?

Eine Übertragung der Europameisterschaft 2022 im Free-TV wird es leider nicht geben. Die komplette EM ist exklusiv bei MagentaSport und Magenta TV im Pay-TV bzw. Livestream zu sehen. Eine gute Nachricht gibt es dennoch: Alle deutschen Spiele werden kostenlos übertragen. Dank einer Vereinbarung zwischen Magenta und dem DBB (deutscher Basketballbund) können Basketballfans die Partien mit deutscher Beteiligung auch ohne kostenpflichtiges Abonnement live verfolgen.

Basketball live: Übertragungsrechte liegen langfristig bei Magenta

Die Übertragungsrechte an den großen internationalen Basketballturnieren liegen relativ langfristig beim kostenpflichtigen Pay-TV-Anbieter MagentaSport. Auch die EuroBasket 2025 wird dort übertragen. Zudem werden die WM 2023, die EuroLeague bis 2023 und die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bis Ende 2023 exklusiv bei Magenta Sport zu sehen sein.

Per Günther wird bei Basketball-EM Experte bei Magenta

Die Internetplattform MagentaSport hat für die Basketball-Europameisterschaft den ehemaligen Nationalspieler Per Günther als Experten verpflichtet. Der 34-Jährige hatte erst im Mai seine Karriere beendet und galt lange als einer der besten deutschen Aufbauspieler. Günther lief 65 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf.

Bei der Europameisterschaft werden zudem die ehemaligen Nationalspieler Denis Wucherer und Pascal Roller im Einsatz sein. Sie werden auch als Co-Kommentatoren eingesetzt. Auch Basketball-Experte Alex Vogel wird mit von der Partie sein.

Basketball-EM 2022: Deutsche Spiele in Köln und Berlin ausverkauft

Der Deutsche Basketball Bund erwartet eine erfolgreiche Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin. „Das werden Basketball-Festspiele“, sagte Generalsekretär Wolfgang Brenscheidt, der auch als Turnierchef für die in Deutschland stattfindenden Partien fungiert. Brenscheidt zeigte sich mit dem Vorverkauf sehr zufrieden. „Bei den deutschen Spielen werden wir ausverkauft sein und auch die anderen Partien in Köln werden gut besucht sein“, sagte Brenscheidt. „Und bei der Endrunde in Berlin wird die Halle eh voll.“ Tickets für das Turnier vom 1. bis 18. September seien auf der ganzen Welt verkauft worden. „Wir hatten sogar Bestellungen aus Uruguay und Indonesien. Insgesamt haben wir Karten in 53 Ländern verkauft.“

Welche Spieler stehen im deutschen Kader der Basketball-EM 2022?

Aufgebot für die Heim-EM Zeit. Für Deutschland beginnt das Turnier am 1.9.2022 mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Frankreich. Noch lässt sich Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert mit seinem endgültigenfür die Heim-EM Zeit. Für Deutschland beginnt das Turnier am 1.9.2022 mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Frankreich. Wie sieht der aktuelle Kader des deutschen Basketball-Teams aus?

Spielorte, Spielplan & Deutschland bei der Basketball-EM