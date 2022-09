Am Donnerstag, den 1. September, beginnt die 41. Basketball-EM. Das Spezielle an dieser Europameisterschaft: Sie findet in vier Ländern und fünf Städten statt. Unter anderem wurde Köln als Spielort für die Vorrunde ausgewählt. Vom Achtelfinale bis zum Finale finden die Spiele in Berlin statt.

Modus : Wie wird gespielt?

: Wie wird gespielt? Spielorte : Wo werden die Spiele der Basketball-EM ausgetragen?

: Wo werden die Spiele der Basketball-EM ausgetragen? Spielplan : Wann finden die Spiele der Europameisterschaft statt?

: Wann finden die Spiele der Europameisterschaft statt? Deutschland: Wann spielt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft?

Alle Infos zur Basketball-EM 2022 im Überblick.

Basketball-EM 2022: Spielplan, Termine & Modus

Der Modus des Turniers sieht vor, dass je vier Teams aus vier Sechsergruppen ins Achtelfinale kommen. Dann geht es im K.o.-System bis zum Endspiel weiter. Die Gruppenphase der Basketball-EM findet vom 1. bis 8. September statt. Nach der Gruppenphase wird am 10. und 11. September das Achtelfinale ausgetragen. Das Viertelfinale ist für den 13. und 14. September angesetzt. Nach dem Halbfinale am 16. September, wird dann am 18. September das Finale sowie das Spiel um Platz 3 ausgespielt.

Der Spielplan mit den Terminen im Überblick:

Gruppenphase : 1. bis 8. September

: 1. bis 8. September Achtelfinale : 10. und 11. September

: 10. und 11. September Viertelfinale (13. und 14. September)

(13. und 14. September) Halbfinale : 16. September

: 16. September Finale : 18. September

: 18. September Spiel um Platz 3: 18. September

Deutschland bei der Basketball-EM: Der Spielplan des deutschen Teams

Deutschland wurde in die starke Gruppe B gelost und trifft dort auf Frankreich, Litauen, Ungarn, Bosnien/Herzegowina und Slowenien, dem Europameister von 2017 und somit dem Titelverteidiger. Die deutschen Basketballer brauchen konstant gute Leistungen, sonst könnte es früh eng werden.

Der Spielplan der deutschen Basketball-Nationalmannschaft:

1.9.2022, 20:30 Uhr: Frankreich – Deutschland

3.9.2022, 14:30 Uhr: Deutschland – Bosnien/Herzegowina

4.9.2022, 14:30 Uhr: Litauen – Deutschland

6.9.2022, 20:30 Uhr: Deutschland – Slowenien

7.9.2022, 20:30 Uhr: Ungarn - Deutschland

Deutschland bekommt es in Gruppe B mit schweren Gegnern zu tun.

Basketball-EM 2022: Die Spielorte und Stadien der Europameisterschaft

Die Europameisterschaft wird in vier verschiedenen Ländern stattfinden: Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien. Dennoch wird das Turnier für die deutschen Basketballer ein Heimspiel. Die Auswahl von Bundestrainer Gordon Herbert trägt seine Vorrundenspiele in der Kölner Lanxess Arena aus, die Finalrunde geht in Berlin über die Bühne.

Alle Spielorte im Überblick:

Deutschland (Gruppenphase & Finalrunde)

Mercedes Benz Arena in Berlin , (Kapazität: 14.500)

, (Kapazität: 14.500) Lanxess Arena in Köln (Kapazität: 19.500)

Italien (Gruppenphase)

Mediolanum Forum in Mailand (Kapazität: 12.700)

Tschechien (Gruppenphase)

O2 Arena in Prag (Kapazität: 16.805)

Georgien (Gruppenphase)

Tiflis-Arena in Tiflis (Kapazität: 10.000)

Welche Spieler stehen im deutschen Kader der Basketball-EM 2022?