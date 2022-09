Vom 1. bis 18. September 2022 findet die Basketball-Europameisterschaft statt. Für Deutschland beginnt das Turnier am 1.9.2022 mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Frankreich. Das Herbert-Team muss mindestens Vierter werden, um sich für die Finalrunde in Berlin (ab 10. September) zu qualifizieren. Das Aufgebot des Deutschen Basketball Bundes (DBB) im Überblick:

Nicht mehr im Kader stehen der langjährige Kapitän Robin Benzing, Kenneth Ogbe (Oldenburg) und Leon Kratzer (Bonn). Zudem wurde Karim Jallow (ratiopharm ulm) nach der Niederlage gegen Serbien im Supercup-Finale aus dem Kader gestrichen. Beim EM-Auftakt am 1. September in Köln gegen Frankreich sind zwölf Spieler in Herberts Team. Daniel Theis ist mit dabei.

Das Aufgebot im Überblick:

Niels Giffey (zuletzt Zalgiris Kaunas/Litauen), 08. Juni 1991, Forward, 2,00 m, 83

(zuletzt Zalgiris Kaunas/Litauen), 08. Juni 1991, Forward, 2,00 m, 83 Justus Hollatz (CB Breogan/Spanien), 21.04.2001, Point Guard, 1,91 m, 10

(CB Breogan/Spanien), 21.04.2001, Point Guard, 1,91 m, 10 Maodo Lo (Alba Berlin), 31.12.1992, Point Guard, 1,91 m, 69

(Alba Berlin), 31.12.1992, Point Guard, 1,91 m, 69 Andreas Obst (Bayern München), 13. Juli 1996, Shooting Guard, 1,91 m, 39

(Bayern München), 13. Juli 1996, Shooting Guard, 1,91 m, 39 Dennis Schröder (zuletzt Houston Rockets/USA), 15.09.1993, Point Guard, 1,88 m, 53

(zuletzt Houston Rockets/USA), 15.09.1993, Point Guard, 1,88 m, 53 Christian Sengfelder (Brose Bamberg), 28.02.1995, Power Forward, 2,05 m, 15

(Brose Bamberg), 28.02.1995, Power Forward, 2,05 m, 15 Daniel Theis (Indiana Pacers/USA), 04. April 1992, Forward/Center, 2,04 m, 45

(Indiana Pacers/USA), 04. April 1992, Forward/Center, 2,04 m, 45 Johannes Thiemann (Alba Berlin), 09. Februar 1994, Forward/Center, 2,05 m, 55

(Alba Berlin), 09. Februar 1994, Forward/Center, 2,05 m, 55 Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau/Russland), 30.09.1992, Center, 2,11 m, 79

(ZSKA Moskau/Russland), 30.09.1992, Center, 2,11 m, 79 Franz Wagner (Orlando Magic/USA), 27.08.2001, Guard/Forward, 2,06 m, 1

(Orlando Magic/USA), 27.08.2001, Guard/Forward, 2,06 m, 1 Nick Weiler-Babb (Bayern München), 12.12.1995, Guard, 1,96 m, 0

(Bayern München), 12.12.1995, Guard, 1,96 m, 0 Jonas Wohlfarth-Bottermann (Hamburg Towers), 20.02.1990, Center, 2,08 m, 9

NBA-Star Theis im finalen EM-Kader

Der zuletzt angeschlagene NBA-Star Daniel Theis steht der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Heim-Europameisterschaft zur Verfügung. "Ich bin sehr froh, dass es noch geklappt hat mit der EuroBasket-Teilnahme. Ich fühle mich gut, habe keine Beschwerden mehr und kann gemeinsam mit dem Team den Auftakt gegen Frankreich kaum erwarten", sagte Theis.

Deutsche Basketballer ohne Kapitän Benzing bei der Heim-EM

Robin Benzing wurde von Trainer Gordon Herbert nach dem Testspielsieg in den Niederlanden aus dem Kader für die Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin gestrichen.

Der langjährige Kapitän Robin Benzing ist nicht mehr im Kader der deutschen Basketball-Nationalmannschaft dabei.

© Foto: Marius Becker/dpa

Benzing, der zuletzt bei Fortitudo Bologna in Italien unter Vertrag stand, bleibt damit die Krönung seiner Karriere in der Nationalmannschaft verwehrt. Der Routinier hatte seit 2009 jeden Sommer in der Nationalmannschaft gespielt.