Am 4. Spieltag der Basketball-Europameisterschaft trifft Deutschland in der Kölner Lanxess-Arena auf Slowenien. Nach drei Siegen aus den ersten drei Spielen ist Deutschland bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Kann Deutschland heute auch den Gruppenzweiten Slowenien schlagen?

Wo wird das Spiel zwischen Deutschland und Slowenien live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Deutschland vs. Slowenien – Basketball-EM heute: Uhrzeit, Tip-Off, Übertragung

Deutschland hat am Dienstag, den 06.09.2022, mit Slowenien den Zweiten der Gruppe B Köln zu Gast. Tip-Off der Partie ist um 20.30 Uhr in der Lanxess-Arena in Köln. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Deutschland, Slowenien

: Deutschland, Slowenien Wettbewerb : Basketball-EM, 4. Spieltag

: Basketball-EM, 4. Spieltag Datum und Anpfiff : Dienstag, 06.09.2022, 20.30 Uhr

: Dienstag, 06.09.2022, 20.30 Uhr Spielort: Lanxess-Arena, Köln

Basketball-EM live: Wer überträgt Deutschland gegen Slowenien im Free-TV?

Das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Slowenien wird live im Free-TV übertragen. Die Telekom besitzt mit Magenta Sport die exklusiven Rechte für die Übertragung der Basketball-EM. Grundsätzlich wird die Basketball-Europameisterschaft 20022 nicht im Free-TV übertragen. Eine Ausnahme bilden aber die Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Fans können das Spiel gegen Slowenien somit live und in voller Länge exklusiv ab 20.00 Uhr auf Magenta Sport verfolgen.

Deutschland vs. Slowenien: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Der Anbieter Magenta Sport hat sich die EM-Rechte gesichert und zeigt die Spiele im Pay-TV und auch im Live-Stream. Zwar ist Magenta Sport kostenpflichtig, die Deutschland-Spiele bei der EM gibt jedoch kostenlos zu sehen. Via Magenta Sport kann das Spiel also im kostenfreien Live-Stream verfolgt werden. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Pay-TV : –

: – Live-Stream: Magenta Sport

Kosten für Magenta Sport

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.

Wer wartet im Achtelfinale auf Deutschland?

Gastgeber Deutschland bestreitet sein Achtelfinale bei der Basketball-Europameisterschaft am Samstag, 10.9.22, um 18.00 Uhr. Dies teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) unmittelbar nach der erfolgreichen Qualifikation mit. Die Partie in der Runde der letzten 16 findet wie die komplette Finalrunde in Berlin statt. Der Gegner ist noch offen.

