Am Mittwoch, 28.07.2021, geht „Die Bachelorette“ weiter. Nachdem es in der Vorwoche schon zu einem freiwilligen Ausstieg kam, wartet auf Maxime Herbord in Folge 3 direkt die nächste Hiobsbotschaft. Doch dann tauchen gleich zwei neue Männer auf, die den verbleibenden Kandidaten zusätzlich Konkurrenz machen...

Wann läuft „Die Bachelorette“ auf RTL? Wann werden die ganzen Folgen auf TVNow veröffentlicht? Wo wurde die Staffel gedreht? Sendetermine, Sendezeit, Wiederholung, Stream, Drehort – alle Infos zu Staffel 8 findet ihr hier.

„Bachelorette“ 2021: Start, Sendetermine, Sendezeit

Der Startschuss für die achte Staffel ist am 14. Juli 2021 gefallen. Wie auch die vorigen Staffeln läuft auch „Die Bachelorette“ 2021 immer mittwochs zur Primetime auf RTL.

Die voraussichtlichen Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 14.07.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 21.07.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: 28.07.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 04.08.2021 um 20:15 Uhr

Folge 5: 11.08.2021 um 20:15 Uhr

Folge 6: 18.08.2021 um 20:15 Uhr

Folge 7: 25.08.2021 um 20:15 Uhr

Folge 8: 01.09.2021 um 20:15 Uhr

Finale: 15.09.2021 um 20:15 Uhr

Wiedersehen: 15.09.2021 um 21:15 Uhr

„Bachelorette“ 2021: Vorschau Folge 3

Folge 3 hält für Maxime Herbord einige Überraschungen bereit. Nachdem bereits in der Vorwoche ein Teilnehmer seinen freiwilligen Ausstieg verkündet hat, gibt es für die „Bachelorette“ erneut unangenehme Neuigkeiten. Beim Gruppendate am Strand tauchen kurz darauf zwei neue Kandidaten auf. Und einer der Männer darf Maxime dann noch zu einem ganz besonderen Einzeldate begleiten und mit ihr ein paar Wünsche von ihrer Bucket List erfüllen…

Youtube „Die Bachelorette“ 2021: Vorschau Folge 3 – zwei neue Kandidaten

„Bachelorette“ 2021: Ganze Folge auf TVNow

„Die Bachelorette“ 2021 ist nicht nur im TV zu sehen: Ihr könnt die Staffel und somit auch Folge 3 im Live-Stream auf TVNow verfolgen. Dort steht die ganze Folge sogar immer eine Woche vor Ausstrahlung zur Verfügung.

Auf der Streamingplattform könnt ihr sie im Nachhinein auch als Wiederholung ansehen.

„Bachelorette“ 2021: Wiederholung

Die aktuellen Folgen von „Die Bachelorette“ 2021 werden leider nicht im TV wiederholt. Ihr könnt sie lediglich im Anschluss online streamen.

Wer allerdings nicht genug vom Dating-Format bekommt, kann sich auf TVNow noch alte Folgen in der Wiederholung anschauen: Die Staffeln 3 bis 7 stehen dort als Stream zur Verfügung. Dafür benötigt ihr allerdings einen kostenpflichtigen Premium-Account. Das Abo kostet 4,99 Euro im Monat, ist aber monatlich kündbar.

Wo wurde „Die Bachelorette“ 2021 gedreht?

Wo wurde die aktuelle Staffel von „Die Bachelorette“ gedreht? Auch die neuen Folgen wurde in Griechenland aufgenommen – genauer gesagt auf der Insel Kefalonia. Die Insel liegt im Golf von Patras und hat, neben malerischen Fischerorten, auch einen unterirdischen See zu bieten.

„Bachelorette“ 2021: Maxime Herbord

Aufmerksamen TV-Zuschauern kommt die neue Bachelorette gewiss bekannt vor: Maxime Herbord war 2018 bereits selbst Kandidatin in der Datingshow „Der Bachelor“. Damals funkte es allerdings nicht und sie stieg freiwillig aus. Zuletzt machte die 26-Jährige mit ihrer Trennung von David Friedrich Schlagzeilen. Wie tickt Maxime Herbord? Alle Infos zu „Die Bachelorette“ 2021 findet ihr in ihrem Porträt:

„Bachelorette“ 2021: Kandidaten

In der achten Staffel wollen zu Beginn 20 Männer das Herz von Maxime Herbord erobern. Polizeibeamter, Eiskunstläufer, Model – die Kandidaten könnten nicht unterschiedlicher sein. Wer die Teilnehmer von „Die Bachelorette“ 2021 sind, erfahrt ihr hier: