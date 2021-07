Seit dem 14. Juli 2021 läuft die achte Staffel von „Die Bachelorette“ 2021 auf RTL. Rausgeflogen bzw. freiwillig verlassen haben die Show bereits sechs Teilnehmer. Nun gibt es Männer-Nachschub für die „Bachelorette“ Maxime Herbord. Zwei neue Kandidaten crashen in der dritten Folge das Gruppendate am Strand und entführen Maxime. Marcel Pfeifer aus Köln ist einer von ihnen.

Doch wer ist der neue Single und wie stellt er sich seine Traumfrau vor? Alle Fakten rund um Alter, Wohnort, Scheidung und Instagram findet ihr hier im Überblick.

„Bachelorette“ 2021 Marcel: Alter, Größe, Beruf, Wohnort

Alle Fakten zu Kandidat Marcel im Überblick:

Name: Marcel Pfeifer

Marcel Pfeifer Geburtsdatum: 25.07.1985

25.07.1985 Alter: 35 Jahre

35 Jahre Sternzeichen: Löwe

Löwe Wohnort: Köln

Köln Größe: 1,86 m

1,86 m Beruf: Entwicklungsingenieur

Entwicklungsingenieur Single seit: zwei Jahren

zwei Jahren Instagram: marcel.no.3

Marcel Pfeifer: Nach Scheidung bei „Bachelorette“ 2021

Eigentlich dachte Marcel, seine Traumfrau bereits gefunden zu haben, doch dieser Traum ist zerplatzt. Der Entwicklungsingenieur war bereits einmal verheiratet, seine Ehe hielt drei Jahre. Kennengelernt hat er seine Ex-Frau vor gut zehn Jahren, Single ist der 35-jährige jetzt seit zwei Jahren.

Angst davor, sich zu verlieben und auf Ablehnung zu stoßen. Über sich selbst sagt er: „Ich bin ein liebevoller, loyaler Tollpatsch, der die große Liebe sucht.“ Ob er dieser einen Schritt näher kommt, werden die kommenden Wochen zeigen. Nun ist er bereit für eine neue Partnerin und hofft in „Bachelorette“ Maxime Herbord seine wahre Traumfrau zu finden. Trotzdem hat erdavor, sich zu verlieben und auf Ablehnung zu stoßen. Über sich selbst sagt er: „Ich bin ein liebevoller, loyaler Tollpatsch, der die große Liebe sucht.“ Ob er dieser einen Schritt näher kommt, werden die kommenden Wochen zeigen.

Marcel Pfeifer privat: Putz-Fimmel, Sport und Reise-Lust

Der „Bachelorette“-Kandidat gibt sich als Perfektionist mit Putz-Fimmel zu bekennen. Lange Zeit hat er sich für Standardtanz begeistert, jetzt steht in seiner Freizeit noch mehr Sport auf dem Programm. Wenn er nicht gerade als Entwicklungsingenieur für Fahrerassistenzsysteme arbeitet spielt er Fußball, Badminton oder Beachvolleyball. Anzutreffen ist er auch im Fitnessstudio oder beim Joggen, generell powert der 35-jährige sich gerne aus.

Eine weitere Leidenschaft ist das Reisen. „Ich liebe es, fremde Kulturen kennenzulernen“, sagt der Kölner über sich. In seinen Instagram-Highlights hat er seine Aufenthalte in Dubai und Griechenland gespeichert. Über die Reise bei „Die Bachelorette“ 2021 schreibt er auf Instagram: „Mir steht das wohl größte und verrückteste Abenteuer bevor, auf das ich mich jemals in meinem Leben begeben werde.“

So tickt „Bachelorette“-Marcel

Im RTL-Interview „Entweder Oder“ gibt der 35-Jährige einen kleinen Einblick, worauf er bei Frauen steht und wie er tickt.

Wenn er sich zwischen Sexbombe und dem Mädchen von nebenan entscheiden müsste, würde er zweiteres wählen. Wenn es passt, wartet er mit dem ersten Kuss nicht bis zum dritten Date, sondern nähert sich schon beim ersten Date an. Ort des Dates kann sowohl ein Fallschirmsprung als auch ein Strand-Dinner sein. Am liebsten wäre ihm aber die Kombination.

Der Schwiegermamaliebling sagt über sich selbst: „Ich weine auch mal“ und zeigt damit seine weiche Seite. An Liebe auf den ersten Blick glaubt er zwar, ist aber davon überzeugt, dass es nur sehr selten und nur mit einem ganz besonderen Menschen passiert. Auf die Frage, ob er eifersüchtig oder voll entspannt ist, antwortet Marcel: „Ich bin eifersüchtig, definitiv.“ Denn wenn er eine Partnerin hat, möchte er, dass sie zu ihm gehöre und das auch zeige. Trotzdem lasse er ihr die lange Leine und versuche nicht, alles aus ihr rauszuquetschen und sie einzuengen.

„Bachelorette“ 2021: Diese Kandidaten sind noch dabei

