Seit 14. Juli läuft die neue Staffel von „Die Bachelorette“ auf RTL. Mit dabei ist auch Dario Carlucci. Das 34-jährige Model aus München kämpft in der Sendung mit anderen Kandidaten um die Liebe von Single-Lady Maxime Herbord.

Doch wer ist Dario privat? Und woher kennt man ihn schon? Alter, Größe, Instagram – wir stellen euch den Teilnehmer vor.

„Bachelorette“-Dario: Alter, Größe, Beruf, Instagram

Name : Dario Carlucci

: Dario Carlucci Geburtsdatum : 10.07.1987

: 10.07.1987 Alter : 34

: 34 Sternzeichen : Krebs

: Krebs Wohnort : München

: München Herkunft: Albstadt

Albstadt Größe : 1,85 m

: 1,85 m Beruf : Key Account Manager und Model

: Key Account Manager und Model Single seit: 1,5 Jahren

1,5 Jahren Instagram: dariocarlucci

Dario Carlucci privat: Fitness und Modeln

Der Münchner mit italienischen Wurzeln arbeitet nicht nur als Key Account Manager, sondern ist auch Model. Auf Instagram zeigt Dario Carlucci seinen fast 100.000 Followern die Ergebnisse seine Arbeit. Doch der 34-Jährige nutzt die Plattform auch, um gesellschaftliche Probleme wie Rassismus anzusprechen. Denn von sich selbst sagt er, dass er Menschen nicht leiden könne, die ihre Meinung nicht vertreten. Auf Instagram lässt Dario, der auch Personal Trainer ist, seine Community an einem weiteren Teil seines Lebens teilhaben: dem Sport- und Fitnesstraining.

Dario Carlucci Freundin: Da ist Ex Shanice Messina

Shanice Messina. Mit ihr war Dario Carlucci offenbar länger zusammen. In einem Interview vor drei Jahren mit demEx-Freundin unter dem Motto Warum ist jemand wie Dario Carlucci Single? Diese Frage findet der Münchner selbst nicht leicht zu beantworten und sagt „Promiflash“ gegenüber: „Es hat einfach noch nicht gepasst.“ Seit eineinhalb Jahren ist er mittlerweile Single. Gepasst hat zumindest schon einmal mit Influencerin. Mit ihr war Dario Carlucci offenbar länger zusammen. In einem Interview vor drei Jahren mit dem „WD“ -Magazin sprach er über sie und betonte, wie sehr sie das Modeln und Reisen verbinde. „Und über Social Media haben wir gemeinsam in letzter Zeit schöne Kontakte geknüpft und auch einige spannende Kooperationen an Land gezogen“, erklärte der Influencer außerdem. Noch heute scheinen die beiden sich gut zu verstehen und zusammenzuarbeiten. Im März 2021 machte Dario Carlucci mit mit seinerunter dem Motto „Soft Glam“ gemeinsam Werbung für Einrichtung. Das Foto entstand augenscheinlich in der Wohnung der Influencerin

Dario Carlucci: Teilnahme bei „Are You The One?“

Dario Carlucci ist kein Unbekannter im Fernsehen. Dem TVNow-Publikum dürfte er schon bekannt sein durch seine Datingshow „AYTO“ konnte er 2021 seine Traumfrau nicht finden, überzeugte aber mit seiner gelassenen, bodenständigen Art. Ob Maxime Herbord sein „perfektes Match“ ist? Modelist kein Unbekannter im. Dem TVNow-Publikum dürfte er schon bekannt sein durch seine Teilnahme bei „Are You The One?“ Bei der„AYTO“ konnte er 2021 seine Traumfrau nicht finden, überzeugte aber mit seiner gelassenen, bodenständigen Art. Ob Maxime Herbord sein „perfektes Match“ ist?

Dario Carlucci: Hat es mit „Bachelorette“ Maxime gefunkt?

Schon bei ihrem ersten Aufeinandertreffen, bringt Dario Carlucci Bachelorette Maxime Herbord zum Strahlen. Sichtlich nervös ist der 34-Jährige als er aus dem Auto aussteigt und gibt das offen zu.

„Ich hab noch nie so oft an eine Frau gedacht, die ich noch gar nicht kenne“, gesteht Dario Maxime. Die Bachelorette spricht nach dem Kennenlernen danach, dass es bei ihr ein bisschen gefunkt hat. Schon bei der ersten Nacht er Rosen verkündet sie dann, dass Dario das erste Einzeldate mit ihr bekommt. Ob sich die beiden bei ihrem Date in Folge 2 näher kommen?

So tickt „Bachelorette“-Dario Carlucci

Nachdem Dario Carlucci schon einmal im TV nach der großen Liebe gesucht hat, versucht er nun bei in der „Bachelorette“ seine Traumfrau zu finden. Doch wie sollte sie sein? Tough und willensstark stellt sich Dario die Partnerin an seiner Seite vor – so wie die bislang wichtigsten Frauen in Darios Leben, seine Mutter und seine Schwester.

Sobald eine Frau sein Herz erobert hat, legt ihr der 34-Jährige die Welt zu Füßen. Der Personal Trainer, der sein eineinhalb Jahren Single ist, wünscht sich aber auch, in das Leben seiner Partnerin einzutauchen und, dass sie wiederum Interesse an seinen Hobbys zeigt. Dazu zählt Dario ausgiebige Wandertouren. Er ist der Meinung, dass man sich auf den ersten Blick in jemand sehr „verschießen“ kann, aber wahre Liebe entwickelt sich.

„Die Bachelorette“ 2021: Diese Kandidaten sind noch dabei

