Im vergangenen Jahr lief die erste Staffel von „Are You The One?“ erfolgreich auf TV Now. Jetzt geht es ab dem 21.01.2021 direkt weiter mit der nächsten Staffel. 20 Kandidaten machen sich in Staffel 2 immer donnerstags auf die Suche nach ihrem „Perfect Match“.

Wer nimmt in diesem Jahr an der Datingshow teil? Bei uns findet ihr alle Single-Teilnehmer samt Foto im Überblick.

„Are You The One?“ Kandidaten: Das sind die Frauen

Zehn Frauen im Alter zwischen 20 und 26 Jahren versuchen in der zweiten Staffel von „Are You The One?“ einen neuen Partner oder zumindest das gemeinsame Preisgeld von 200.000 Euro zu gewinnnen. Manche von ihnen waren bereits in anderen Reality-Formaten zu sehen.

Christin

Christin ist 25 und Sozialarbeiterin aus Harsewinkel. TV-Erfahrung sammelte sie bereits 2020 im TVNow-Format „Die Sex Klinik“.

Machos sind für Christin ein No-Go.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Jill

Die 20-jährige Jill ist Abiturientin aus Essen. Sie hatte bereits zwei Beziehungen, aber ist seit über einem Jahr Single.

Jill steht auf große tätowierte Typen ohne Bart.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Kathleen

Kathleen ist Bürokauffrau und kommt aus Nettetal. Die 26-jährige ist alleinerziehende Mutter. Darum sollte der Mann an ihrer Seite nicht nur groß und selbstbewusst, sondern auch familiär und reif sein.

Kathleen war bereits in TV-Formaten wie „Mein Kind - dein Kind“ und „First Dates“ zu sehen.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Laura

Die 25-jährige Laura ist Studentin und Influencerin aus Stuttgart. Ihr Aussehen ist für sie alles. Sie ist besonders stolz auf ihren Po und sagt über sich selbst, dass sie ziemlich naiv sein kann.

Lauras Traumpartner: Humorvoll, treu, ehrlich, loyal, dominant und größer als sie.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Leonie

Leonie ist 25 und Gestalterin für visuelles Marketing und Personal Trainerin aus Wesel. Bisher hat sie vor allem schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht und hofft deshalb, nun einen Mann zu finden, der es ernst mit ihr meint.

Leonie bevorzugt den südländischen Typen, gerne breit und bärtig

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Melissa

Die 22-jährige Melissa macht eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau in Ludwigsburg. Die Portugiesin hat konventionelle Vorstellungen von Heiraten, Haus, Familie und Kindern.

Melissa steht nicht auf schüchterne Männer.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Mirjam

Mirjam ist 26, kommt aus Hamburg und arbeitet dort als Barkeeperin und sozialpädagogische Assistenz. Sie ist seit zwei Jahren Single und sucht einen Partner fürs Leben.

Blonde Beachboys haben es Mirjam besonders angetan.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Sabrina

Die 23-jährige Lehramtsstudentin Sabrina kommt aus Wien. TV-Erfahrung sammelte sie bereits 2020 in der RTL-Show „Take me out“.

Sabrina steht nicht auf Machos und blonde Männer.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Vanessa

Vanessa ist 20 Jahre alt und arbeitet in Innsbruck als Fitnesstrainerin und Nageldesignerin. Vanessa ist ein Familienmensch – das sollte auch ihr zukünftiger Traumtyp sein. Aggressive Typen und übertriebene Körperbehaarung turnen sie ab.

Vanessa steht auf Tattoos und Gamer.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Victoria

Die 24-jährige Vanessa ist Make-up-Artist und kommt aus Österreich. TV-Erfahrung sammelte sie bereits im ProSieben-Format „Beauty and the Nerd“. Sie hat kein Problem damit, wenn ein Mann neben ihr auch noch andere Frauen hat.

Victoria hatte bisher noch keine feste Beziehung.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

„Are You The One?“ Teilnehmer: Das sind die Männer

Neben den zehn Frauen, nehmen an der Show auch zehn männliche Kandidaten teil. Die Männer kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sind zwischen 22 und 33 Jahre alt.

Aaron

Aaron ist 22 Jahre alt und Sales Consultant aus Lohmar. TV-Erfahrung sammelte er 2020 bei „Ex on the Beach“. Er ist sehr selbstbewusst und glaubt, dass er bei jeder Frau landen kann, wenn er will.

Besonders ältere Frauen haben es Aaron angetan.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Dario

Der 33-jährige Dario ist Model und Key Account Manager aus München. Im Jahr 2012 war er Darsteller bei K11 auf Sat.1. Materialistische und arrogante Frauen mag er gar nicht.

Darios Traumfrau ist Südländerin, loyal, treu und entspannt.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Dominik

Dominik ist 23 und Student aus Wien. Für ihn muss seine Frau beste Freundin und gleichzeitig leidenschaftliche Liebhaberin sein. Seit einem Jahr ist er auf der Suche nach seiner Traumfrau.

Dario hatte bisher zwei feste Beziehungen.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Germain

Das 22-jährige Model aus Berlin bezeichnet sich als Aufreißer. Er ist seit zwei Jahren Single und hofft, eine Frau kennenzulernen, die ihm auch mal die kalte Schulter zeigt.

Germain sagt von sich selbst, dass er Frauen nie wehtun würde.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Marc

Marc ist 24, selbstständig im Vertrieb und kommt aus Erftstadt. Er ist 2,02 Meter groß und fällt daher schnell auf. Von sich selbst sagt er, dass er ein ganz normaler und freundlicher Junge ist.

Marcs Traumfrau sollte schlank, nett und im Idealfall dunkelhaarig sein.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Marcel

Der 23-jährige Fitnesstrainer aus Berlin bezeichnet sich selbst als einen Macho mit weichem Kern. Wenn er sich für eine Frau entschieden hat, duldet er keine Konkurrenz und das macht er auch jedem klar.

Marcel sucht eine Frau, die loyal an seiner Seite steht.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Marko

Marko ist 22 Jahre alt und Tennislehrer aus der Schweiz. Er will immer gewinnen und liebt den Wettkampf. Bei der Bachelorette Schweiz konnte er immerhin die Bronzemedaille für sich gewinnen.

Marko sucht eine tempramentvolle Frau, die gerne kuschelt.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Marvin

Der 26-jährige Marvin ist Barkeeper aus Mönchengladbach. Früher war er ein Fuckboy, sagt er. Heute sei er ein ruhiger. charmanter Verführer, der Frauen gern zuhört.

Marvin ist seit drei Jahren Single.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Maximilian

Maximilian ist selbstständiger Handelsvertreter aus Rendsburg. Der 24-jährige ist ein selbstbewusster Typ, der hohe Ansprüche an sich und das Leben stellt. Genau das erwartet er auch von seiner Partnerin.

Maximilian steht auf weibliche Frauen, blond und mit großen Brüsten.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Sascha

Sascha ist 24 Jahre alt und Garten- und Landschaftsbauer aus Troisdorf. Er sucht eine bodenständige, treue und witzige Frau, mit der er auch mal feiern gehen kann. Allerdings haben bei ihm ausschließlich Blondinen eine Chance.