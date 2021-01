Ab dem 21. Januar 2021 heißt es wieder „Are You The One?“ auf TV Now. Zum zweiten Mal werden dann 20 Singles die Aufgabe haben, zu ihrem „Perfect Match“ zu finden. Wenn sie ihren zugeteilten Partner oder die Partnerin gefunden haben, müssen sie ein Paar bilden, um den Geldpreis zu gewinnen.

Laufen die Folgen auch auf RTL? Alle Sendetermine von Staffel 2 sowie Infos zu Regeln, Moderation und Kandidaten findet ihr hier.

„Are You The One?“ TV Now: Start und Sendetermine

Der Startschuss für „Are You The One?“ fällt am Donnerstag, 21.01.2021. Jede Woche wird dann donnerstags eine neue Doppelfolge veröffentlicht.

Die Sendetermine im Überblick:

21.01.2021: Folge 1 + 2

28.01.2021: Folge 3 + 4

04.02.2021: Folge 5 + 6

11.02.2021: Folge 7 + 8

18.02.2021: Folge 9 + 10

25.02.2021: Folge 11 + 12

04.03.2021: Folge 13 + 14

11.03.2021: Folge 15 + 16

18.03.2021: Folge 17 + 18

25.03.2021: Folge 19 + 20

„Are You The One?“: Staffel 2 auch auf RTL?

Die erste Staffel von „Are You The One?“ startete drei Wochen nach der TVNow-Premiere auch auf RTL. Ob es bei Staffel 2 auch eine TV-Ausstrahlung geben wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Wir halten euch aber auf dem Laufenden.

„Are You The One?“: Worum geht es in der Show?

20 Singles treffen bei „Are You The One?“ aufeinander. In der Reality-Show stehen sich Single-Frauen und -Männer aus Deutschland gegenüber. Keiner davon kennt seinen bereits vorher festgestellten perfekten Partner. Die Paare müssen sich innerhalb der Show finden. Schaffen sie das, winkt dem Paar eine gemeinsame Gewinnsumme von 200.000 Euro.

In der Villa in Griechenland werden ihnen bei der Suche unterschiedliche Aufgaben gestellt und jedes Team kann dabei perfekte Dates gewinnen. In den Doppelfolgen findet am Ende die „Matching Night“ statt. Die richtigen Paare werden dabei nicht aufgelöst – lediglich die Anzahl. Jede Folge kann ein Paar in die „Match Box“ gehen und Licht ins Dunkel bringen: Sind sie das perfekte Paar oder nicht? Welcher Kuss, welche Annäherung wird die Herzen der Singles höher schlagen lassen.

Sophia Thomalla moderiert „Are You The One?“

Sophia Thomalla wird die zweite Staffel von „Are You The One?“ moderieren. Sie löst damit Moderator Jan Köppen ab. Bereits jetzt ist sie sehr aufgeregt und freut sich auf die neue Sendung: „Über TV-Jobs freue ich mich umso mehr, wenn das Format mir auch privat Spaß macht. So war das für mich bei der ersten Staffel ‚Are You The One?‘. Umso mehr freue ich mich, die zweite jetzt selber moderieren zu dürfen.“ Direkt am ersten Drehtag postete die 31-Jährige schon fleißig auf Instagram:

„Are You The One?“ Kandidaten

In Staffel 2 nehmen 20 Kandidaten teil – jeweils zehn Frauen und zehn Männer. Jetzt stehen die Teilnehmer auch fest.

Christin (25), Sozialarbeiterin aus Harsewinkel (bei Bielefeld)

Jill (20), Abiturientin aus Essen

Kathleen (26), Bürokauffrau aus Nettetal

Laura (25), Influencerin und Studentin aus Stuttgart

Leonie (25), Gestalterin für visuelles Marketing und Personal Trainerin aus Wesel

Melissa (22), Auszubildene Groß- und Außenhandelskauffrau aus Ludwigsburg

Mirjam (26), Barkeeperin und sozialpädagogische Assistenz aus Hamburg

Sabrina (23), Lehramtsstudentin aus Wien

Vanessa (20), Fitnesstrainerin und Nageldesignerin aus Innsbruck

Victoria (24), Make-up-Artist aus Lind (Österreich)

Aaron (22), Sales Consultant aus Lohmar

Dario (33), Model und Key Account Manager aus München

Dominik (23), Student aus Wien

Germain (22), Model aus Berlin

Marc (24), Selbstständig im Vertrieb, aus Erftstadt

Marcel (23), Fitnesstrainer aus Berlin

Marko (22), Tennislehrer aus Rafz (Schweiz)

Marvin (26) Barkeeper aus Mönchengladbach

Maximilian (24) selbstständiger Handelsvertreter aus Rendsburg

Sascha (24), Garten- und Landschaftsbauer aus Troisdorf

Ausführliche Infos und Fotos zu allen 20 Kandidaten findet ihr hier: