Als am Ende von „After Forever“ der Schriftzug „Fortsetzung folgt“ auf der Kinoleinwand erschien, dürften einige Fans überrascht gewesen sein. Obwohl die Buch-Reihe von Anna Todd mit dem vierten Teil auserzählt wurde, gibt es einen fünften Film. In „After Everything“ geht die Geschichte rund um Tessa und Hardin endgültig zu Ende – allerdings exklusiv auf Amazon Prime Video.

Wann startet Teil 5? Worum geht es? Und welche Schauspieler sind im Cast? Alle Infos rund um Start, Handlung, Besetzung und Co. findet ihr hier.

Wann startet „After Everything“ auf Amazon Prime Video?

Usprünglich sollte „After Everything“ am 13.09.2023 in den deutschen Kinos starten. Jetzt hat Prime Video jedoch verkündet, dass der fünfte Teil der „After“-Reihe exklusiv auf dem Streamingdienst in Deutschland, Österreich, Frankreich und Großbritannien verfügbar sein wird.

Wie die Geschichte von Tessa und Hardin endet, sehen Abonnenten ab Dienstag, 03.10.2023. Wie immer stehen Neuerscheinungen in den frühen Morgenstunden zur Verfügung.

Worum geht es in „After Everything“?

Hardin versucht, die Ereignisse der Vergangenheit zu verarbeiten. Die wiederholte Trennung von Tessa schmerzt ihn zutiefst. Das wirkt sich nicht nur auf sein Privatleben, sondern auch auf seinen beruflichen Alltag aus. Eine Herausforderung jagt die nächste, denn Hardin leidet unter einer schrecklichen Schreibblockade. Er schafft es einfach nicht, sein Buch fertig zu schreiben.

Der junge Mann reist nach Portugal. Dort erhofft er sich Ablenkung. Sein Wunsch wurde auch erfüllt, denn in Lissabon trifft er auf Nathalie. Sie ist eine alte Liebe von ihm. Doch Hardin kann sich nicht auf sie einlassen, denn sein Herz verlangt noch immer nach Tessas Nähe. Endlich beginnt er zu verstehen, dass er sich ändern muss, um eine feste Bindung eingehen zu können. Wie auch schon in den ersten Teilen können sich die Fans auf heiße Küsse, eine Menge Drama, viel nackte Haut und pure Erotik freuen.

Hardin (Hero Fiennes Tiffin) reist nach Portugal, um sich dort von der Trennung abzulenken. In Lissabon trifft er eine seiner Ex-Freundinnen wieder.

© Foto: Agentur filmcontact/ Prime Video

Gibt es schon einen Trailer?

Schon im Mai wurde ein erster Trailer zum fünften Teil der „After“-Reihe auf YouTube veröffentlicht. Hier bekommt ihr einen Einblick in den Film:

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Das ist die Besetzung von „After Everything“

Auch diesmal übernehmen Josephine Langford und Hero Fiennes Tiffin die Hauptrollen. Weitere Schauspieler, die aus den vorherigen Teilen bekannt sind, kehren für den neuen Teil zurück. Doch es wurden auch neue Darsteller gewonnen. Wer zum Cast von „After Everything“ gehört, erfahrt ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Tessa Young – Josephine Langford

Hardin Scott – Hero Fiennes Tiffin

Nathalie – Mimi Keene

Sebastian – Benjamin Mascolo

Kim Vance – Arielle Kebbel

Maddy – Jessica Webber

Trish Daniels – Louise Lombard

Christian Vance – Stephen Moyer

Freya – Cora Kirk

Kat – Rosa Escoda

Cop Silvio – Paul S. Tracey

Welche FSK hat „After Everything“?

Die „After“-Filme sind geprägt von der leidenschaftlichen Beziehung zwischen Tessa und Hardin. Ab welchem Alter ist der neueste Film geeignet? Noch gibt es dazu keine Informationen, doch die vorangegangenen Teile hatten eine FSK12. Somit waren sie für alle Zuschauer ab 12 Jahren geeignet.

Die Handlung der „After“-Filme im Überblick

Die Filme über Tessa und Hardin basieren auf den Büchern von Anna Todd – außer „After Everything“. Worum es in den einzelnen Teilen geht, seht ihr hier im Überblick:

„After Passion“

Die Welt von Tessa Young könnte in Teil 1 „After Passion“ nicht geordneter und perfekter sein, mit dem Halt, den sie von ihrer Mutter und ihrem Freund bekommt. Doch das ändert sich schlagartig, als ihr neuer Lebensabschnitt an der Universität beginnt. Dort lernt sie Hardin Scott kennen, der so ganz anders ist als ihre vertraute Vorstellung vom Leben. Auch wenn sein Umgang mit ihr nicht von Freundlichkeit geprägt ist, fühlt sich Tessa auf magische Weise zu Hardin hingezogen.

„After Truth“

Tessa weiß nun die Wahrheit über Hardin. Betrogen und gedemütigt beendet sie die Beziehung und wünscht sich ihr altes Leben vor Hardin zurück. Wären da nur nicht die Erinnerungen an Hardins leidenschaftliche Berührungen und Liebe. Entgegen allen Enttäuschungen und Verletzungen ist ihr Verlangen in Teil 2 „After Truth“ nach diesem Mann, der die Trennung wohl nicht so einfach akzeptieren wird, ungebrochen. Doch eine Fortführung der Beziehung, ohne dass Hardin sich ändert, ist für sie auch nicht möglich.

„After Love“

Während die Liebesgeschichte von Tessa und Hardin in Teil 3 „After Love“ weiterhin Bestand hat, gerät das Privatleben der beiden ziemlich durcheinander. Tessa gelingt es, das große Geheimnis ihrer Familie zu lüften, woraufhin sie alles bisher sicher geglaubte infrage stellt. Hardin läuft derweil Gefahr, in eine weitere Abwärtsspirale zu geraten. Gründe dafür sind Probleme mit seiner eigenen Familie und verschiedene schockierende Enthüllungen. Das Glück von Tessa und Hardin scheint unter keinem guten Stern zu stehen.

„After Forever“

Das Band zwischen den Protagonisten Hardin und Tessa ist mit jedem Problem und jedem Streit stärker geworden. Im Liebes-Finale sind die beiden jedoch älter geworden und müssen sich neben ihrer turbulenten Liebesbeziehung auch mit dem Erwachsensein auseinandersetzen. Außerdem muss Hardin in Teil 4 „After Forever“ seiner erschreckenden Vergangenheit ins Auge blicken, während Tessa eine persönliche Tragödie überstehen muss, bevor beide feststellen, dass sie sich ähnlicher sind, als erwartet. Wird Tessa Hardin vor seiner Vergangenheit retten oder geht sie selbst daran kaputt?

„After“-Reihe von Anna Todd: Alle Bücher und ihre Reihenfolge

„After Everything“ basiert ausnahmsweise nicht auf der erfolgreichen Romanreihe der amerikanischen Schauspielerin Anna Todd. Anfänglich wurde die „After“-Reihe als Fan-Fiction über den Sänger Harry Styles aus der Band One Direction kostenlos auf einer Online-Plattform für Autoren veröffentlicht. Dort wurde Todds Geschichte schließlich von einem Verlag entdeckt, woraufhin sie einen Autorenvertrag erhielt.

Die eigentliche Reihe umfasst vier Bücher. Zudem gibt es noch ein Prequel, das um Hardins Vergangenheit geht, bevor er Tessa kennenlernt.

Wer nicht genug von der „After“-Welt bekommen kann, hat Glück: Anna Todd hat bislang noch zwei weitere Bücher veröffentlicht, die von Landon, Tessas und Hardins bestem Freund, handeln.

Die Reihenfolge der Bücher aus dem „After“-Universum hier im Überblick:

„After Passion“ (Teil 1)

„After Truth“ (Teil 2)

„After Love“ (Teil 3)

„After Forever“ (Teil 4)

„Before us“ (Prequel)

„Nothing more“

„Nothing less“

Welche weiteren Filme sind geplant?

Es wird noch zwei weitere Filme aus dem „After“-Universum geben, wie die Regisseurin Castille Landon bereits vor einiger Zeit der „TeenVogue“ verraten hat. Dabei handelt es sich zum einen um ein Prequel, das lose auf dem fünften Buch „Before us“ basiert. Darin steht Hardins Vergangenheit im Fokus: sein traumatisierende Erfahrungen in seiner Familie sowie seine Beziehungen.

Zum anderen will Landon ein Sequel an den Start bringen, das von Tessas und Hardins Kindern, Emery und Auden, sowie deren Cousin Addy handelt. Die nächste „After“-Generation taucht auf den letzten Seiten und im Epilog des letzten Buches auf.