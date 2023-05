Die Rocklegende sei nach langer Krankheit gestorben. Die vergangenen Jahre waren für Tina Turner alles andere als leicht: Die „The Best“-Sängerin verlor zwei Kinder. Die Musikwelt trauert: Tina Turner ist im Alter von 83 Jahren in der Schweiz verstorben. Das teilte ein Sprecher am Mittwochabend mit.Die vergangenen Jahre waren für Tina Turner alles andere als leicht:

Tina Turner: Ältester Sohn erschoss sich in einem Apartment

2018 nahm sich ihr ältester Sohn, Craig Raymond, das Leben. Der damals 59-Jährige erschoss sich in einem Apartment in Los Angeles. Er soll starke Depressionen gehabt haben. Von Craigs Tod habe Tina Turner während einer Reise in Paris erfahren, berichtet „Bild“. In ihrer Biografie „My Love Story“ blickte die Sängerin auf diesen tragischen Moment zurück: „Ich war wie erstarrt. ,Bitte, lass es nicht wahr sein', betete ich. Was dann geschah, weiß ich nicht mehr.“

Tina Turner: 2022 verstarb auch ihr jüngster Sohn

Vier Jahre später ereignete sich ein weiterer Schicksalsschlag in der Familie von Tina Turner. 2022 wurde bekannt, dass ihr jüngster Sohn Denn Ronnie verstorben ist. Der 62-Jährige ist laut dem US-Magazin „People“ aufgrund eines Atemstillstands in Kalifornien zu Tode gekommen. „Ronnie, du hast die Welt viel zu früh verlassen. In Trauer schließe ich meine Augen und denke an dich, mein geliebter Sohn“, trauerte Tina Turner auf Instagram.

Wie viele Kinder hatte Tina Turner?

Tina Turner hatte vier Kinder: die Söhne Denn Ronnie und Craig Raymond sowie die Kinder ihres verstorbenen Ehemannes Ike Turner: Ike Jr. und Michael. Die beiden Stiefsöhne von Tina Turner sind noch am Leben.