Wie war das Liebesleben von Tina Turner? 14 Jahre lang war sie mit dem Musiker Ike Turner zusammen. Auf der Bühne waren sie das Traumpaar und gewannen einen Grammy. Im Privaten soll die Ehe dagegen die Hölle für Tina Turner gewesen sein.

Tina Turner wurde von ihrem Ex geschlagen

Ike Turner soll den Drogen verfallen sein und habe Tina Turner im Rausch regelrecht verprügelt. „Geplatzte Lippen, blaue Augen, verrenkte Gelenke, gebrochene Knochen und psychische Qualen wurden zu einem Teil des Alltags", zitiert „Bild" aus Tina Turners Buch „Happiness Becomes You". 1976 trennte sie sich von Ike, der 2007 nach einer Überdosis Kokain um Leben kam. Tina und Ike hatten einen gemeinsamen Sohn, der 2018 verstorben ist. Warum das Kind von Tina Turner zu Tode kam, erfahrt ihr hier.

Tina Turners neue Liebe: Wer ist Erwin Bach?

In den 80ern lernte sie Erwin Bach kennen. Die Sängerin verliebte sich in den deutschen Musikmanager, der ihre Karriere maßgeblich förderte. Tina Tuner und Erwin Bach lebten zurückgezogen am Zürichsee. Tina Turners echtes Liebesglück ließ nicht lange auf sich warten:Die Sängerin verliebte sich in den deutschen Musikmanager, der ihre Karriere maßgeblich förderte. Die größten Erfolge von Tina Turner findet ihr hier. 2013 folgte die Hochzeit. Ihre Ehe spielte sich außerhalb der roten Teppiche und TV-Kameras ab.

Nierentransplantation: Wie Erwin Bach Tina Turner Leben rettete

Wie groß Erwin Bachs Liebe zu Tina Turner ist, stellte der Manager 2017 mit einer ganz besonderen Geste unter Beweis: Die Sängerin brauchte dringend eine neue Niere. „Ich sitze im Krankenhaus in einem Dialysestuhl und versuche, nicht darauf zu achten, wie der Tod mir auf die Schulter klopft“, beschrieb Tina Turner die verzweifelte Situation in ihrem Buch „My Love Story“. Die „The Best“-Interpretin habe mit dem Gedanken gespielt, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Glücklicherweise spendete Erwin Bach der Sängerin eine Niere und rettete ihr so das Leben. „Die Tragweite seines Angebots überwältigte mich“, schwärmte Musikerin.