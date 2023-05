Tina Turner weltberühmt. Sie gilt als eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten mit fast 200 Millionen verkauften Tonträgern. Mit ihrer kraftvollen Stimme und ihren spektakulären Bühnenauftritten wurdeweltberühmt. Sie gilt als eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten mit fast 200 Millionen verkauften Tonträgern. Jetzt ist die Rock-Ikone gestorben . Ein Rückblick auf die größten Erfolge von Tina Turner.

„Private Dancer“ bringt den Durchbruch

Nach der Trennung von ihrem Mann Ike Turner (1931-2007) 1976 gelang Tina Turner nach einigen Anlaufschwierigkeiten der große Durchbruch mit dem Album „Private Dancer“ (1984). Die Single „What’s Love Got to Do with It“ kletterte direkt auf Platz 1 der Billboard-Charts. Bei den Grammy Awards 1985 erhielt sie dann drei Auszeichnungen: für die beste weibliche Gesangsdarbietung, die Schallplatte des Jahres („What’s Love Got to Do with It“) und für die beste weibliche Rockgesangsdarbietung („Better Be Good to Me“).

„Mad Max“: Auftritt in Hollywood

Für den Hollywood-Streifen „Mad Max: Jenseits der Donnerkuppel“ mit Mel Gibson produzierte Turner 1985 den Titelsong „We Don‘t Need Another Hero“, der in Deutschland ein Nummer-1-Hit wurde. Sie spielte außerdem selbst im Film mit, in der Rolle der Aunty Entity.

Auftritt in Rio und Guiness-Rekord

Vor 188.000 Zuschauern trat Tina Turner 1988 im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro auf. Die Show lieferte ihr einen Eintrag ins Guiness-Buch der Rekorde für den größten Konzertauftritt einer Solo-Künstlerin der Welt.

„Golden Eye“: Titeltrack zu „James Bond“

Nach vielen weiteren Auszeichnungen und Erfolgen in den wurde Tina Turner 1995 die große Ehre zuteil, den Titeltrack zu „James Bond 007: Golden Eye“ zu singen, welches auch auf dem 1996 erschienenen Album „Wildest Dreams“enthalten ist.

Rolling Stone listete Turner auf Rang 63 der 100 größten Musiker und auf Rang 17 der 100 besten Sänger aller Zeiten.