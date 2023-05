nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus am Zürichsee gestorben. Woran die Sängerin zuletzt litt, ist nicht bekannt. Doch ihr Leben war geprägt von gesundheitlichen Problemen. Die Musikwelt trauert um eine große Rock-Ikone: Tina Turner ist tot. Wie ein Sprecher am Mittwoch, 24.05.2023, mitteilte, ist sieim Alter von 83 Jahren in ihrem Haus am Zürichsee gestorben. Woran die Sängerin zuletzt litt, ist nicht bekannt. Doch ihr Leben war geprägt von

In einem Video anlässlich ihres 80. Geburtstages strahlte Turner noch in die Kamera: „Ich sehe großartig aus, ich fühle mich gut.“ Dabei betonte sie aber auch, dass sie einige sehr ernste Erkrankungen hinter sich habe und das wie eine zweite Chance im Leben sei. Wenn man sich anschaut, was die Rock-Ikone alles überstanden hat, versteht man diese Aussage.

Tina Turner kämpfte gegen Bluthochdruck und Nierenversagen

Bluthochdruck festgestellt, weshalb sie täglich Tabletten nehmen musste. 2009 bekam sie die Diagnose, dass ihre Nieren nicht mehr voll funktionieren und bereits 35 Prozent ihrer Funktionsfähigkeit verloren hatten, wie sie in einem Blog-Eintrag auf Tina Turners Krankenakte war voll. Immer wieder musste sie neue Rückschläge verkraften. 1978 wurde bei ihrfestgestellt, weshalb sie täglich Tabletten nehmen musste. 2009 bekam sie die Diagnose,und bereits 35 Prozent ihrer Funktionsfähigkeit verloren hatten, wie sie in einem Blog-Eintrag auf „showyourkidneyslove“ („Zeig deinen Nieren Liebe“) schilderte.

Turner war davon überzeugt, dass das Medikament gegen Bluthochdruck alles noch schlimmer machte, wie sie weiter in dem Artikel berichtete. Sie verabscheute die Tabletten und entschied sich schließlich für eine alternative Behandlung bei einem Homöopathen in Frankreich. Ihren Ärzten verriet sie das zunächst nicht. Ein fataler Fehler, wie sie später einsehen musste. „Selten in meinem Leben lag ich so falsch“, so Turner. Ihre Nierenfunktion sei auf einem absoluten Tiefpunkt gewesen. Um zu überleben, musste sie an die Dialyse. Neun Monate lang verbrachte sie unzählige Stunden an der Maschine. Bis sie in ihrem Ehemann Erwin Bach 2017 einen geeigneten Spender fand. Nach der Nierentransplantation erlebte sie eine Zeit voller Höhen und Tiefen, bis ihr Körper die Niere letztendlich annahm.

Tina Turner besiegte Darmkrebs

Wie Tina Turner in ihrer Biografie „My Love Story: Die Autobiografie“ schrieb, hatte sie kurz nach der Hochzeit 2013 zudem noch einen Schlaganfall erlitten. Sie sei plötzlich und in Panik aufgewacht, beschrieb sie den Morgen. „Ein Blitz traf mein Kopf und mein rechtes Bein – so hat es sich zumindest angefühlt – und ich hatte ein komisches Gefühl in meinem Mund, das es mir erschwerte Erwin zu rufen.“ Nur drei Jahre später, also noch vor der Nierentransplantation, wurde bei ihr auch noch Darmkrebs diagnostiziert. Sie unterzog sich einer Operation und konnte ihn besiegen. 2021 kamen kurzzeitig Gerüchte auf, der Krebs sei zurückgekehrt. Diese Informationen wurden aber nie bestätigt.

Trotz aller Rückschläge ließ sich die Rocksängerin nicht unterkriegen. „Ich habe meine innere Löwin beschworen und gebrüllt. Ich habe gebrüllt und gebrüllt, wieder und wieder, bis ich alle gesundheitlichen Probleme überwunden hatte, so wie jede andere Herausforderung zuvor“, schrieb sie in ihrem Buch „Happiness“. Doch bei ihrem letzten Kampf hat das leider nicht mehr geklappt…