Tina Turner und Ike Turner zeigten sich auf der Bühne als absolutes Traumpaar. In den 60ern und 70ern stürmten sie mit Singles wie „A Fool in Love“, „It‘s Gonna Work Out Fine“ und „Proud Mary“ die US-Charts. Insgesamt verkaufte das Duo 1,7 Millionen Tonträger. 1972 wurden die beiden mit einem Grammy ausgezeichnet.

Tina und Ike Turner: Gewalt und Drogen prägten ihre Ehe

Obwohl es musikalisch für das Duo mehr als blendend lief, war die Ehe von Problemen geprägt. Ike nahm Drogen und verprügelte seine Partnerin im Rausch. „Geplatzte Lippen, blaue Augen, verrenkte Gelenke, gebrochene Knochen und psychische Qualen wurden zu einem Teil des Alltags“, schrieb Tina Turner in ihrem Buch „Happiness Becomes You“. Ike soll an einer bipolaren Störung gelitten haben, so die berühmte Musikerin, die sich sogar versuchte, das Leben zu nehmen. 1976 verließ die Sängerin ihren tyrannischen Mann.

Drogen, Knast und ein Grammy: So ging es mit Ike Turner weiter

Wie ging es mit Ike Turner weiter? 1989 kam er wegen illegalem Drogenbesitz für 17 Monate ins Gefängnis. In den 2000ern ging es für den Skandal-Musiker jedoch wieder bergauf: 2007 bekam er für sein Album „Risin’ With The Blues“ erneut einen Grammy.

Ike Turner: Todesursache

Wenige Monate später folgte die Hiobsbotschaft: Am 12. Dezember 2007 wurde Ike Turner tot in seinem Haus in Kalifornien aufgefunden. Laut Ermittlern starb er an einer Überdosis Kokain. Außerdem hätten eine Herz- und Gefäßerkrankung sowie ein Lungenemphysem zum Tod von Ike Turner beigetragen.

