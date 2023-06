Nackter Neustart: Cathy Hummels hat sich für denausgezogen und ziert das Cover der Juli-Ausgabe. Gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Vanny Fischer ließ sie sich dafür auf Lanzarote ablichten. Das Ergebnis gibt es ab dem 7. Juni zu sehen. Im Interview für die Cover-Story sprach die 35-Jährige offen über ihre Beweggründe, Body Shaming und ihr eigenes Körperbewusstsein. In dem Zug machte sie auch erstmals ihreöffentlich.

Fans haben in den vergangenen Jahren immer mal wieder spekuliert, ob sich die Ex-Frau von Mats Hummels unters Messer gelegt hat. Jetzt spricht die „Kampf der Realitystars“ -Moderatorin Klartext und erklärt in der deutschen Ausgabe des „Playboy“ die Hintergründe: „Als ich 21 Jahre alt war, wurde festgestellt, dass ich vielehabe und dass meinekaputt ist.“ Sie sei medikamentös eingestellt worden und musste. Ein halbes Jahr lang standen nur ausgewählte Lebensmittel auf dem Speiseplan, die sie habe abwiegen müssen. Das ging nicht spurlos an ihr vorbei: „In der Zeit habe ich. Mit 22 Jahren habe ich dann nur noch 43 Kilo gewogen.“ Die Konsequenz: Ihr Busen sei komplett weg gewesen. „Denn früher hatte ich immer ein schönes B-Körbchen.“