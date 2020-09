In der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sang er sich in die Herzen der Fans: Pietro Lombardi. Der damals 18-Jährige setzte sich 2011 im Finale der Casting-Show gegen seine Freundin Sarah Engels durch und legt seitdem eine erfolgreiche Karriere hin. Lombardi nahm bereits zahlreiche Hits wie

„Senorita“,

„Bella Donna“

oder „Cinderella“ auf.

Samstag, 26. September, kommt der Sänger nach Ulm. Er tritt im Biergarten Amkommt der Sänger nach Ulm. Er tritt im Biergarten „Teutonia“ in der Friedrichsau auf.

Sitz-Open-Air in Ulm: Veranstaltungsreihe im Biergarten „Teutonia“

Die Show geht im Rahmen des „Sitz-Open-Air" über die Bühne. Es handelt sich dabei um eine Veranstaltungsreihe, die der Ulmer Event-Organisator Daniel Bürger ins Leben gerufen hat. „Ich habe mir bereits im vergangenen Jahr überlegt, Konzerte in der Friedrichsau zu veranstalten", erzählt Bürger. Doch wegen Corona habe er die Pläne zunächst auf Eis gelegt. Nach den Lockerungen der Hygienevorschriften kam schließlich das Schwörwochenende – und Bürger setzte sein Konzept, Live-Musik mit Cocktail- und Foodtruck-Angeboten zu verbinden, erstmals um. Anschließend ging das „Sitz-Open-Air" zwei weitere Male mit verschiedenen Künstlern über die Bühne.

Pietro Lombardi in Ulm: So läuft das Event ab

Nun, kurz vor dem Ende der Biergartensaison, kommt also Pietro Lombardi in die Friedrichsau“. „Ich freue mich natürlich sehr, dass wir so einen bekannten Künstler für einen Auftritt gewinnen konnten“, betont Bürger. Hier eine Übersicht, wie das Konzert abläuft:

Datum: Samstag, 26. September

Ort: Biergarten Teutonia (Friedrichsau 6, 89073 Ulm)

Einlass: 17.30 Uhr

Zuschauerlimit: 450 Personen

Tickets: Online erhältlich auf Eventbrite

Pietro-Konzert in der Friedrichsau: Wir verlosen Tickets

1x2 Tickets für das Konzert von Pietro Lombardi in der Ulmer Friedrichsau. Schreibt einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Pietro“ an cityStories Ulm und swp.de verlosenfür das Konzert vonin der Ulmer Friedrichsau. Schreibt einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Pietro“ an online-redaktion@swp.de

