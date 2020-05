Nachdem Ikea wegen des Coronavirus seine Filialen in ganz Deutschland geschlossen hatte, öffnet das schwedische Möbelhaus sie nun schrittweise wieder – auch in Baden-Württemberg.

Seit Montag, 04.05., hat Ikea in der Blaubeurer Straße in Ulm wieder geöffnet. Neben der Frage, wie Kunden ihren Einkauf dort am besten angehen, tauchte auch immer wieder jene nach der Telefonnummer von Ikea auf. Ihr erreicht die Filiale des Einrichtungshauses in Ulm unter folgender Nummer. Telefon: 06192 9399999.

Ikea Ulm: Die Öffnungszeiten im Überblick

14 weitere Häuser öffnen deutschlandweit ab dem 4. Mai oder im Laufe der Woche. Dabei soll ein strenges Sicherheitskonzept eingehalten werden. Selbstverständlich gilt auch bei Ikea eine Maskenpflicht. Kunden können, wie es auf der Website des Unternehmens steht, zu folgenden Öffnungszeiten in der Ulmer Ikea-Filiale einkaufen gehen:

Montag bis Donnerstag: 10 bis 20 Uhr

Freitag: 10 bis 21 Uhr