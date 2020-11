Festtagen sollen Familie und Freunde gemeinsam feiern dürfen, gleich danach gelten aber wieder strengere Regeln. In Baden-Württemberg werden die Corona-Maßnahmen unmittelbar nach den Kontaktbeschränkungen lediglich vom 23. bis zum 27. Dezember aufweichen, bestätigte ein Regierungssprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Darauf habe sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit seinen Kabinettskollegen verständigt. Damit gelten an Silvester die strengen Corona-Regeln. An densollen Familie und Freundedürfen, gleich danach gelten aber wieder strengere Regeln. Inwerden dieunmittelbar nach den Weihnachtstagen wieder verschärft. Die grün-schwarze Landesregierung will die, bestätigte ein Regierungssprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Darauf habe sich Ministerpräsident(Grüne) mit seinen Kabinettskollegen verständigt. Damit gelten andie strengen Corona-Regeln.

Hotelübernachtungen in Baden-Württemberg erlaubt - Merkel sauer über Entscheidung

Als weitere Lockerung sollen über die Weihnachtstage Hotelübernachtungen für Familienbesuche in Baden-Württemberg ermöglicht werden. Ähnliche Beschlüsse hatten auch Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Schleswig-Holstein, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gefasst. Bei Bundeskanzlerin Angela Merkel stoßen diese Pläne auf Unverständnis. Es sei nicht kontrollierbar, ob nur Gäste in den Hotels übernachteten, die tatsächlich Verwandte in der Region besuchten, begründete sie ihre Kritik. Zum Beschluss der Länder, die strengen Corona-Regeln über die Weihnachtsfeiertage zu lockern, habe sich Merkel bekannt. Es habe ihr aber die Fantasie gefehlt, zu ahnen, dass besonders betroffene Länder die Hotels öffnen wollten, wurde sie von Teilnehmern einer virtuellen Sitzung des CDU-Präsidiums zitiert.

Diese Corona-Regeln gelten an Weihnachten

zehn Personen plus Kinder bis 14 Jahren verständigt. Kretschmann war dieser Zeitraum zu lang. Die Corona-Maßnahmen werden im Dezember bundesweit verschärft - außer in der Weihnachtszeit. Bund und Länder hatten sich vergangene Woche für Treffen „im engsten Familien- oder Freundeskreis“ vom 23. Dezember bis 1. Januar auf eine Obergrenze vonplus Kinder bis 14 Jahren verständigt.

Neue Corona-Verordnung für Baden-Württemberg

Die Landesregierung will am Montag die neuen Regeln verkünden. In Kraft treten soll die neue Verordnung nach Angaben des Staatsministeriums dann am Dienstag.

Berlin hat der Senat entschieden, die von Bund und Ländern verabredeten Auch inhat der Senat entschieden, die von Bund und Ländern verabredeten Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen für private Treffen über die Feiertage in Berlin nicht umzusetzen

So hoch sind die Bußgelder bei Missachtung der Corona-Regeln

Wer sich nicht an die Corona-Regeln hält, muss mit teils hohen Strafen rechnen. Ein Blick in den Bußgeldkatalog für Baden-Württemberg zeigt die Details:

Laschet: Brauchen neue Konzepte in Corona-Pandemie

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) fordert neue Konzepte in der Corona-Pandemie schon ab Januar. „Noch ein weiteres Jahr wie dieses halten Gesellschaft und Wirtschaft nicht durch“, sagte Laschet der „Rheinischen Post“. Ab dem Jahreswechsel müssten „kluge Konzepte langfristige Perspektiven für ein Leben mit der Pandemie ermöglichen“, sagte er. „Mit der Zulassung des Impfstoffs sind diese Konzepte auch realistisch.“

Laschet sagte weiter: „Wir können nicht auf Dauer alles schließen, und der Staat bezahlt Monat für Monat Milliarden-Ausfälle. Ab dem neuen Jahr wird ein neues Modell nötig sein. Dauerhafte Schließungen und anschließende Ausgleichszahlungen machen den Staat auf Dauer kaputt.“