Der VfB Stuttgart ist die größte Überraschung der noch jungen Bundesliga-Saison. Mit 15 Punkten auf dem Konto stehen die Schwaben auf dem zweiten Tabellenplatz – und das, obwohl das Team von Trainer Sebastian Hoeneß letztes Jahr noch in der Relegation gegen den Abstieg in Liga 2 spielte. Maßgeblichen Anteil am Aufschwung hat Stürmer Serhou Guirassy, der aktuell die Torjägerliste mit zehn Treffern anführt.

Nun meldet sich der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle zu Wort und macht den VfB-Fans Hoffnung.

Guirassy-Verbleib über den Sommer? Das sagt Wehrle

Im Interview mit dem Fernsehsender „Sky“ zeigte sich Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des Vereins, optimistisch bezüglich eines Verbleibs von Guirassy. Wehrle ließ verlauten: „Also ich kenne Serhou schon seit 2016, als er als 20-Jähriger zum 1. FC Köln kam und habe seine Entwicklung, auch seine persönliche, mitverfolgt und kann sagen, dass er sich im Sommer ganz klar für uns entschieden hat - trotz Ausstiegklausel.“

Im Doppelpass am vergangenen Wochenende wurde auch Sportdirektor Fabian Wohlgemuth auf die aktuelle Situation angesprochen. Dieser wollte sich allerdings nicht ausführlicher zur Ausstiegsklausel äußern, betonte aber: „Der Markt regelt ja und bestimmt die Summen.“ Den Doppelpass Ausschnitt findet ihr hier:

Wehrle: „Guirassy fühlt sich wohl in Stuttgart!“

„Er fühlt sich wohl in Stuttgart. Er hat mit seiner Familie ein tolles Umfeld, er fühlt sich innerhalb der Mannschaft wohl und ist auch neben dem Platz ein absoluter Führungsspieler. Das sind alles Gründe, warum er sich für uns entschieden hat, weil er hier unangefochtener Stammspieler ist und auch das Vertrauen des Trainers zu 100 Prozent spürt“, betonte Wehrle. Wehrle mache sich über einen Abgang im kommenden Sommer keine Sorgen. Immerhin sei erst Oktoeber und im Fußball könne viel passieren. Zudem hob Wehrle hervor, dass man sich in vertrauensvollen Gesprächen befände.

Bleibt Guirassy doch? VfB will Klausel streichen

Ein Wechsel von Guirassy im Sommer zum Schnäppchenpreis möchten die Schwaben natürlich unbedingt verhindern. Wie die „Bild“ berichtete, plant der VfB die Ausstiegsklausel abzukaufen. Die Stuttgarter möchten dem 27-jährigen Stürmer einen neuen Vertrag anbieten. Guirassy würde künftig mehr mehr Gehalt und zudem eine Einmalzahlung bekommen, dafür aber die Klausel aufgeben.