VfB Stuttgart ist historisch gut in die neue Bundesliga-Saison 2023/24 gestartet. Mit zwölf Punkten stehen die Schwaben nach fünf Spieltagen auf dem dritten Tabellenplatz. Erfolgsgarant des schwäbischen Aufschwungs ist Toptorjäger Serhou Guirassy. Mit zehn Toren aus fünf Spielen ist Guirassy aktuell das Maß aller Dinge. Allerdings: Der VfB versucht dies nun mit aller Macht zu verhindern. Derist historisch gut in die neue Bundesliga-Saison 2023/24 gestartet. Mit zwölf Punkten stehen die Schwaben nach fünf Spieltagen auf dem dritten Tabellenplatz. Erfolgsgarant des schwäbischen Aufschwungs ist Toptorjäger. Mit zehn Toren aus fünf Spielen ist Guirassy aktuell das Maß aller Dinge. Allerdings: Guirassy wird Anfang 2024 für mehrere Spiele fehlen . Am Mittwoch sollte dann die nächste Hiobsbotschaft folgen. Medien berichteten, dass Guirassy nach dieser Saison für eine festgeschriebene Ablöse den Verein verlassen darf. Ein Millionen-Verlust droht!

Guirassy: Stürmer kann per Ausstiegsklausel wechseln

Medienberichten zufolge soll Toptorjäger Serhou Guirassy den VfB Stuttgart für rund 20 Millionen Euro im Sommer 2024 verlassen dürfen. Wie die „Bild“ und „Sky“ übereinstimmend berichten, hat der 27-Jährige eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Guirassy führt nach fünf Spieltagen die Torschützenliste mit zehn Treffern an und ist nach eigenen Angaben „in der Form meines Lebens“. Erst am vergangenen Freitag erzielte er beim 3:1-Heimerfolg gegen den SV Darmstadt 98 einen Doppelpack und stellte damit die bisher aufgestellte Bestmarke von Stürmer-Star Robert Lewandowski ein.

Bleibt Guirassy doch? VfB will Klausel streichen

Ein Wechsel von Guirassy im Sommer zum Schnäppchenpreis möchten die Schwaben natürlich unbedingt verhindern. Die „Bild“ berichtet nun, dass der VfB plant, die Ausstiegsklausel abzukaufen. Die Stuttgarter möchten dem 27-jährigen Stürmer einen neuen Vertrag anbieten. Guirassy würde künftig mehr mehr Gehalt und zudem eine Einmalzahlung bekommen, dafür aber die Klausel aufgeben.

Der Haken an der Sache: Das finanzielle Gesamtpaket des neun Vertrags. Wie Medien berichten, kann der sich das Unterfangen nur leisten, wenn der : Das finanzielle Gesamtpaket des neun Vertrags. Wie Medien berichten, kann der sich das Unterfangen nur leisten, wenn der Deal mit Porsche als Investor über die Bühne geht. Der VfB hatte diesen bereits Ende Juni offiziell verkündet, an der praktischen Ausführung hakt es aber offenbar noch.

Guirassy-Wechsel: VfB droht Millionen-Verlust

Bevor bekannt wurde, dass Guirassy den VfB im nächsten Sommer per Ausstiegsklausel verlassen kann, ließ der ehemalige VfB-Sportvorstand Robin Dutt verlauten: „Kann er diese Leistung die ganze Saison abrufen, wird er nicht zu halten sein.“ Dann würde „aber eine Rekordablöse für den VfB möglich werden.“ Laut Transfermarkt.de liegt Guirassys Marktwert (Stand 21. September) bei 14 Millionen Euro. Angesichts seiner aktuellen Topform dürfte sein Wert allerdings weiter steigen. Bisheriger Rekordtransfer der Schwaben ist Benjamin Pavard. Der Franzose wechselte vor vier Jahren für 35 Millionen Euro zum FC Bayern München. Bei einem Guirassy-Wechsel im kommenden Sommer dürfte der Marktwert des Topstürmers weit über den festgeschriebenen 20 Millionen liegen.