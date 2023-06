So viele strahlende Gesichter hat man beim VfB Stuttgart lange nicht gesehen. In der jüngeren Vergangenheit waren Pressekonferenzen in Bad Cannstatt meist ein Anlass, über Abstiegskampf, Umsatzeinbrüche oder Trainerwechsel zu berichten. Am Dienstag nun, bei der eilig einberufenen Zusammenkunft zu...