Der SSV Ulm 1846 Fußball ist in den Profifußball zurückgekehrt. Nachdem der ehemalige Bundesligist in der Saison 2022/23 in der Regionalliga Südwest Meister wurde, ist er in die 3. Liga aufgestiegen. Dort trifft der Traditionsverein aus Baden-Württemberg unter anderem auf Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld und Waldhof Mannheim. Alles zum Ulmer Kader, den Neuzugängen wie Abgängen, dem Spielplan und einer Karte mit den Gegnern gibt es in diesem Artikel.

Kader: Kapitän Johannes Reichert

Neuzugänge: Jastremski kommt vom FC Bayern München

Felix Higl (VfL Osnabrück, 26 Jahre, Vertrag bis 2026)

Max Brandt (FC Teutonia Ottensen, 22 Jahre, Vertrag bis 2025)

Julian Kudala (VfB Stuttgart II, 21 Jahre, Vertrag bis 2025)

Sascha Risch (SV Meppen, 23 Jahre, Vertrag bis 2025)

Lenn Jastremski (FC Bayern München II, 22 Jahre, Leihe, 1 Jahr)

Tom Gaal (Borussia Mönchengladbach, 22 Jahre, Vertrag bis 2025)

Bastian Allgeier (Karslruher SC, 21 Jahre - nach zweijähriger Leihe fest zum SSV Ulm gewechselt, Vertrag bis 2025)

Leo Scienza (1. FC Magdeburg, 24 Jahre, Vertrag bis 2025)

Abgänge: Marcel Schmidts verlässt den SSV Ulm

Marcel Schmidts (Stuttgarter Kickers)

Hendrik Hansen (Ziel unbekannt)

Stefan Ilic (SSV Reutlingen)

Finn Paul (SSV Ehingen-Süd)

Simon Klostermann (SGV Freiberg)

Patrick Dulleck (1. FC Düren)

Christoph Maier (Leihe zum TSV Steinbach Haiger)

Marco Hingerl (Ziel unbekannt)

U23-Spieler des SSV Ulm

Lorenz Otto (Torhüter)

Marvin Seybold (Torhüter)

Bastian Allgeier (Abwehr, 21)

Max Brandt (Mittelfeld, 22)

Julian Kudala (Angriff, 21)

Tom Gaal (Abwehr, 22)

Lenn Jastremski (Angriff, 22)



Spielplan des SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga

1. Spieltag: 06.08.2023: SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Saarbrücken 13.30 Uhr

13./14.08.2023: DFB-Pokal-Pause

2. Spieltag: 10.08.2023: SpVgg Unterhaching - SSV Ulm 1846 Fußball 14 Uhr

3. Spieltag: 22.08.2023 SSV Ulm 1846 Fußball – DSC Arminia Bielefeld 19 Uhr

4. Spieltag: 25.08.2023: MSV Duisburg – SSV Ulm 1846 Fußball 19 Uhr

5. Spieltag: 02.09.2023: SSV Ulm 1846 Fußball – VfB Lübeck 14 Uhr

6. Spieltag: 17.09.2023: Waldhof Mannheim – SSV Ulm 1846 Fußball 16.30 Uhr

7. Spieltag: 24.09.2023: SSV Ulm 1846 Fußball – Rot-Weiss Essen 13.30 Uhr

8. Spieltag: 30.09.2023: FC Ingolstadt 04 – SSV Ulm 1846 Fußball 14 Uhr

9. Spieltag: 03./04.10.2023: SSV Ulm 1846 Fußball – TSV 1860 München

10. Spieltag: 06.-08.10.2023: SV Sandhausen – SSV Ulm 1846 Fußball

11. Spieltag: 13.-15.10.2023: SSV Ulm 1846 Fußball – Dynamo Dresden

12. Spieltag: 20.-22.10.2023: FC Erzgebirge Aue – SSV Ulm 1846 Fußball

13. Spieltag: 27.-29.10.2023: SSV Ulm 1846 Fußball – Hallescher FC

14. Spieltag: 03.-05.11.2023: SC Preußen Münster – SSV Ulm 1846 Fußball

15. Spieltag: 10.-12.11.2023: SSV Jahn Regensburg – SSV Ulm 1846 Fußball

16. Spieltag: 24.-26.11.2023: SSV Ulm 1846 Fußball – SC Freiburg II

17. Spieltag: 01.-03.12.2023: FC Viktoria Köln – SSV Ulm 1846 Fußball

18. Spieltag: 08.-10.12.2023: SSV Ulm 1846 Fußball – Borussia Dortmund II

19. Spieltag: 15.-17.12.2023: SC Verl – SSV Ulm 1846 Fußball

20. Spieltag: 19./20.12.2023: 1. FC Saarbrücken – SSV Ulm 1846 Fußball

21. Spieltag: 19.-21.01.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – SpVgg Unterhaching

22. Spieltag: 23./24.01.2024: DSC Arminia Bielefeld – SSV Ulm 1846 Fußball

23. Spieltag: 26.-28.01.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – MSV Duisburg

24. Spieltag: 02.-04.02.2024: VfB Lübeck – SSV Ulm 1846 Fußball

25. Spieltag: 09.-11.02.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – SV Waldhof Mannheim

26. Spieltag: 16.-18.02.2024: Rot-Weiss Essen – SSV Ulm 1846 Fußball

27. Spieltag: 23.-25.02.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – FC Ingolstadt 04

28. Spieltag: 01.-03.03.2024: TSV 1860 München – SSV Ulm 1846 Fußball

29. Spieltag: 08.-10.03.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – SV Sandhausen

30. Spieltag: 15.-17.03.2024: Dynamo Dresden – SSV Ulm 1846 Fußball

31. Spieltag: 30./31.03.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – FC Erzgebirge Aue

32. Spieltag: 05.-07.04.2024: Hallescher FC – SSV Ulm 1846 Fußball

33. Spieltag: 12.-14.04.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – SC Preußen Münster

34. Spieltag: 19.-21.04.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – SSV Jahn Regensburg

35. Spieltag: 26.-28.04.2024: SC Freiburg II – SSV Ulm 1846 Fußball

36. Spieltag: 03.-05.05.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – FC Viktoria Köln

37. Spieltag: 10.-12.05.2024: Borussia Dortmund II – SSV Ulm 1846 Fußball

38. Spieltag: 18.05.2024: SSV Ulm 1846 Fußball – SC Verl

