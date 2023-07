VfL Wolfsburg und FC St. Pauli heißen seine Jugendvereine. Dann ging es für Max Brandt zum Hamburger Stadtteilverein FC Teutonia Ottensen. Der offensive Mittelfeldspieler spielte zwischen 2019 und 2023 in 68 Partien in der Regionalliga Nord. Jetzt kickt der 22-Jährige in Ulm – ein Interview im ...