Am Samstag, den 10. Juni 2023, trifft Manchester City im Champions League-Finale auf Inter Mailand. Manchester City kann mit einem Finalsieg das Triple in dieser Saison erreichen. Das Team von Pep Guardiola gewann bereits die englische Meisterschaft und den FA Cup. Inter Mailand gilt in diesem Finalspiel als Außenseiter, die Italiener setzten sich im Halbfinale gegen den Stadtrivalen AC Mailand durch.

Alle Informationen zu den Aufstellungen von Manchester City gegen Inter Mailand im Überblick.

Manchester City gegen Inter Mailand: Informationen zum Spiel

Das Champions League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand findet am heutigen Samstag, den 10.6.2023, statt. Angepfiffen wird das Duell um den Champions League-Titel um 21 Uhr.

Teams : Manchester City, Inter Mailand

: Manchester City, Inter Mailand Wettbewerb : UEFA Champions League 2022/23, Finale

: UEFA Champions League 2022/23, Finale Datum und Uhrzeit : 10.06.2023, 21:00 Uhr

: 10.06.2023, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Atatürk-Olympiastadion, Istanbul

: Atatürk-Olympiastadion, Istanbul Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Manchester City und Inter Mailand

Vor allem die Stürmer stehen im Fokus. Und die Zahlen von Manchesters Erling Haaland sind beeindruckend. Der Norweger traf bisher in 52 Pflichtspielen 52-mal für Man City. In der Champions League steht er nach zehn Partien bei zwölf Treffern. Um ihn herum wirbeln Bernardo Silva und Jack Grealish - jeder von ihnen kann für die Entscheidung sorgen. Inter hat ebenfalls einen exzellenten Angreifer vorzuweisen: Weltmeister Lautaro Martinez, der wahrscheinlich erneut vom erfahrenen, früheren Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko unterstützt wird. Hakan Calhanoglu ist aus der Distanz stets gefährlich.

Die beiden Teams werden voraussichtlich mit folgenden Aufstellungen in die Partie starten.

Manchester City

Ederson - Walker, Ruben Dias, Stones, Akanji - Rodrigo - De Bruyne, Gündogan - Bernardo Silva, Haaland, Grealish

Inter Mailand

A. Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Calhanoglu, Dimarco - Barella, Mkhitaryan - Dzeko, La. Martinez

Erling Haaland möchte auch im heutigen Champions League-Finale jubeln.

© Foto: Peter Byrne/dpa

Manchester City gegen Inter Mailand: So seht ihr das Spiel