Atatürk-Olympiastadion in Istanbul (Türkei). Wir stellen euch den Austragungsort des Champions League-Finales vor und werfen einen genaueren Blick auf das Atatürk-Olympiastadion. Am Samstag, den 10. Juni, findet das Finale der UEFA Champions League 2023 statt. Um 21 Uhr trifft Inter Mailand auf das englische Topteam Manchester City. Ausgetragen wird das mit Spannung erwartete Endspiel imin(Türkei). Wir stellen euch den Austragungsort des Champions League-Finales vor und werfen einen genaueren Blick auf das Atatürk-Olympiastadion.

Das Atatürk-Olympiastadion

Spielort : Istanbul

: Istanbul Kapazität : 75.145 Plätze

: 75.145 Plätze Kosten: 135 Mio. US-Dollar

135 Mio. US-Dollar Baubeginn: 28. November 1997

28. November 1997 Eröffnung : 31. Juli 2002

: 31. Juli 2002 Erstes Spiel: Galatasaray Istanbul – Olympiakos Piräus (31. Juli 2002)

Ein Blick von Oben aud das Atatürk-Olympiastadion. Hier finden im CL-Finale 75.145 Zuschauer Platz.

© Foto: afp

Atatürk-Olympiastadion: Die Spielstätte des Champions League-Endspiels

Das Atatürk-Olympiastadion befindet sich auf der europäischen Seite der Metropole Istanbul im Bezirk Başakşehir. Es ist das größte Fußballstadion in der Türkei und aktuell das achtgrößte in Europa. Das Spielfeld umschließt eine Leichtathletikanlage, weshalb die Zuschauer etwas weiter weg vom Spielfeld sitzen als in Fußballstadien ohne Tartanbahn.

Der Bau begann am 28. November 1997 und wurde für über 135 Millionen US-Dollar anlässlich der Bewerbung um die Olympischen Sommerspiele 2008 im Jahr 2002 eingeweiht. Das Stadion fasst maximal 75.145 Plätze.

Das Stadion wurde von den beiden Architekten Michel Macary und Aymeric Zubléna geplant. Die Dachkonstruktion ähnelt einem Halbmond und hat eine Fläche von 18.600 m² und ein Gewicht von 3.400 Tonnen. Die großen Pfeiler der Dachkonstruktion sind 72 Meter hoch. Sie decken etwa 70 Prozent der Zuschauerplätze ab.

Champions League-Finale im Atatürk-Olympiastadion hätte 2020 stattfinden sollen

Bereits im Jahr 2005 wurde ein CL-Finale im Atatürk-Olympiastadion ausgetragen. Damals jubelte der FC Liverpool in einem packenden Spiel gegen AC Mailand nach Elfmeterschießen.

Eigentlich hätte dieses Stadion bereits 2020 zum zweiten Mal der Schauplatz des Endspiels der UEFA Champions League sein sollen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das Finale jedoch gut zwei Wochen vor dem Endspiel im Rahmen eines Finalturniers nach Lissabon verlegt. Im Gegenzug ist das Stadion deshalb in diesem Jahr Endspielort.

Atatürk-Olympiastadion stand 2018 vor dem Umbau

Hätte die Türkei den Zuschlag für die Fußball-Europameisterschaft 2024 erhalten, hätte dies das Ende des bisherigen Olympiastadions bedeuten können. Auch wäre das Stadion aufgrund von Umbauarbeiten womöglich nicht in diesem Jahr Austragungsort des Champions League-Finales gewesen. Geplant war, das Stadion in ein reines Fußballstadion mit über 92.000 Sitzplätzen umzubauen. Damit wäre es nach dem Camp Nou das zweitgrößte Fußballstadion Europas gewesen.