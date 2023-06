Mit dem Champions League Finale 2023 steht das große Fußball-Highlight in diesem Jahr bevor. Am heutigen Samstag, den 10. Juni 2023, trifft der englische Fußball-Meister Manchester City auf Inter Mailand. Man City reist als englischer Meister und FA-Cup-Sieger an und kann mit einem Sieg das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Königsklasse schaffen. Zudem hat das Team von Pep Guardiola im Halbfinal-Rückspiel eindrucksvoll Real Madrid ausgeschaltet, das bisher mit Abstand erfolgreichste Team in der Champions League. Inter Mailand, Dritter in der Serie A, setzte sich im diesjährigen Halbfinale gegen den Stadtrivalen Milan durch. Inter Mailand hatte zuletzt 2010 die Champions League gewonnen.

Alle Informationen zum Finale der UEFA Champions League 2023 zwischen Manchester City und Inter Mailand.

Champions League Finale – Man City vs. Inter Mailand: Übertragung, Uhrzeit und Anstoß

Das Champions League Finale 2023 zwischen Man City und Inter Mailand findet am Samstag, den 10.6.2023, in Istanbul statt. Um 21 Uhr wird das Endspiel im Atatürk Stadion angepfiffen. Fans, die nicht live im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Endspiel sowohl im Fernsehen als auch im Internet live verfolgen zu können.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Champions League 2022/2023, Finale Datum und Uhrzeit: 10. Juni 2023, 21 Uhr

10. Juni 2023, 21 Uhr Spielort: Atatürk Stadion, Istanbul

Atatürk Stadion, Istanbul Schiedsrichter: Szymon Marciniak

Der Champions League-Pokal ist die begehrteste Trophäe für europäische Vereinsmannschaften. Seit 1956 wird der Cup vergeben, zunächst an den Sieger im Europapokal der Landesmeister und seit 1993 an den Gewinner der Champions League.

© Foto: David Klein/dpa

Champions League: Wer überträgt das Finale live im Free-TV?

ZDF sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender ´überträgt das Endspiel der Königsklasse live im Free-TV. Mit dabei sind die ZDF-Fußball-Experten Fußballfans können das Endspiel in Istanbul in diesem Jahr komplett kostenfrei imsehen. Der öffentlich-rechtliche Senderüberträgt das Endspiel der Königsklasse live im. Mit dabei sind die ZDF-Fußball-Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer , ebenso Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe. Als Kommentatorin des Champions-League-Finales ist Claudia Neumann am Mikrofon. Neumann kommentierte bereits am vergangenen Samstag das Endspiel in der UEFA Women's Champions League und wird beim Königsklassen-Finale der Männer erstmals im Einsatz sein. Für Interviews am Spielfeldrand stehen Nils Kaben und Eike Papsdorf bereit.

Champions League Finale: So seht ihr das Endspiel im Livestream

Parallel zur Übertragung im Fernsehen bietet das ZDF für das Finale einen kostenlosen Livestream in der hauseigenen Mediathek und auf sportstudio.de an. Außerdem läuft das Endspiel beim Streamingdienst DAZN. Dort sitzt Uli Hebel am Mikrofon, Ex-Nationalspieler Michael Ballack tritt als Experte auf.

Alle Infos zur Übertragung noch einmal im Überblick:

Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Free-TV : ZDF

: ZDF Livestream: sportstudio.de (free), ZDF-Mediathek (free), DAZN

ZDF: Wann beginnen die Vorberichte zum CL-Finale?

Ein erster Auftakt zum großen Fußballabend aus Istanbul ist im ZDF bereits um 19.25 Uhr zu erleben – im zehnminütigen “sportstudio UEFA Champions League“-Magazin stehen die beiden Finalisten und ihr Weg ins Endspiel im Fokus. Im Vorlauf auf das Finale ist dann ab 20.25 Uhr bei "sportstudio UEFA Champions League" unter anderem ein Interview zu sehen, das Per Mertesacker mit Ilkay Gündogan, dem Mannschaftskapitän von Manchester City, geführt hat.

Ab 23 Uhr: Analyse zum CL-Finale im ZDF

ab 23.00 Uhr auch "das aktuelle sportstudio" live aus Istanbul. Moderator Im Anschluss an das Finale, das um 21.00 Uhr angepfiffen wird, sendetauch "das aktuelle sportstudio" live aus Istanbul. Moderator Jochen Breyer widmet sich im Gespräch mit den ZDF-Experten der weiteren Analyse des Finales und bietet aktuelle Stimmen zum Spiel aus Istanbul, Manchester und Mailand.

Die "sportstudio live"-Übertragungen werden im ZDF mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.

