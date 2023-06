Der Pole Szymon Marciniak ist der Schiedsrichter beim Finale in der Champions League 2023 zwischen Manchester City und Inter Mailand. Er wird als einer der herausragendsten Referees angesehen, jedoch erregte ein Auftritt des Schiedsrichters außerhalb des Spielfelds vor dem Finale große Aufmerksamkeit. Medienberichten zufolge nahm Marciniak als Gastredner an einer Veranstaltung des Politikers Slawomir Mentzen von der rechtsnationalen und euroskeptischen Partei "Konfederacja" teil. Dieser Auftritt löste eine Kontroverse aus.

Szymon Marciniak pfeift das CL-Finale Manchester City gegen Inter Mailand

Das Schiedsrichtergespann im Finale der UEFA Champions League zwischen Manchester City und Inter Mailand in der Übersicht:

Schiedsrichter : Szymon Marciniak (Polen)

: Szymon Marciniak (Polen) Assistenten : Pawel Sokolnicki (Polen) und Tomasz Listkiewicz (Polen)

: Pawel Sokolnicki (Polen) und Tomasz Listkiewicz (Polen) Vierter Offizieller : Istvan Kovacs (Rumänien)

: Istvan Kovacs (Rumänien) Video-Assistent : Tomasz Kwiatkowski (Polen)

: Tomasz Kwiatkowski (Polen) VAR-Assistenten: Bartosz Frankowski (Polen)

Szymon Marciniak: Dieser Schiedsrichter pfeift das Spiel

Der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak leitet das Finale in der Champions League zwischen Manchester City und Inter Mailand als Unparteiischer.

Der 42-Jährige ist ein internationaler Top-Referee mit großer Erfahrung: Marciniak leitete in dieser Saison bereits sieben Partien der UEFA Champions League, darunter auch das Halbfinal-Hinspiel zwischen Manchester City und Real Madrid.

Insgesamt pfiff Szymon Marciniak in seiner bisherigen Karriere als Schiedsrichter 42 Spiele in der UEFA Champions League, 18 Partien in der Europa League und drei Spiele bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Marciniak nahm an kontroverser Veranstaltung teil

Ein Schiedsrichter erfüllt seine Aufgabe gut, wenn er unauffällig bleibt. Über den Polen Szymon Marciniak sagt man, dass er ein richtig Guter seines Fachs ist. Doch vor dem Finale hat der 42-Jährige für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Es wurde in den Medien bekannt, dass er als Gastredner an einer Veranstaltung des Politikers Slawomir Mentzen von der rechtsnationalen und euroskeptischen Partei "Konfederacja" teilgenommen hat. Die UEFA hat sich dafür entschieden, ihn nicht auszutauschen, nachdem der Schiedsrichter sich entschuldigt und versichert hat, nichts von der Verbindung zur rechtsextremen Bewegung gewusst zu haben. Dennoch lastet ein enormer Druck auf dem FIFA-Schiedsrichter, der das WM-Finale in Katar zwischen Argentinien und Frankreich geleitet hat.

Manchester City gegen Inter Mailand: So seht ihr das Finale der Champions League

Manchester City gegen Inter Mailand: So seht ihr das Finale der Champions League

Fans fragen sich daher, wo sie das Spiel live im TV und Stream sehen können. In diesem Artikel informieren wir, wo ihr die Partie verfolgen könnt.

