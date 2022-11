Montag, den 28.11.2022, mit Uruguay auf. Cristiano Ronaldo verfolgt weiter das Ziel, mit In Gruppe H bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nehmen es die Portugiesen am heutigenmitauf. Cristiano Ronaldo verfolgt weiter das Ziel, mit Portugal einen WM-Titel zu gewinnen. 2016 gelang Portugal der EM-Titel – nun soll nachgelegt werden, um die Karriere von „CR7“ perfekt zu machen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Portugal gegen Uruguay und die Übertragung im Free-TV und Livestream.

WM heute live – Portugal gegen Uruguay: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel am 2. Spieltag der Gruppe H zwischen Portugal und Uruguay findet am Montag, den 28.11.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 20:00 Uhr im Lusail Iconic Stadium in Lusail. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Portugal, Uruguay

: Portugal, Uruguay Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft 2022

: Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Gruppe : H, 2. Spieltag

: H, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 28.11.2022, 20:00 Uhr

: 28.11.2022, 20:00 Uhr Stadion/Spielort : Lusail Iconic Stadium, Lusail

: Lusail Iconic Stadium, Lusail Schiedsrichter: Alireza Faghani (Iran)

Luis Suarez spielt vermutlich seine letzte WM. Wo wird das Spiel gegen Portugal live übertragen?

© Foto: DANIEL DUARTE/afp

WM-Übertragung heute: Wo läuft Portugal gegen Uruguay im Free-TV?

Das Spiel zwischen Portugal und Uruguay wird live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge in der ARD verfolgen. Moderatorin Jessy Wellmer führt mit den Experten Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira durch die Sendung.

Wo wird Portugal vs. Uruguay im Livestream übertragen?

Für das WM-Spiel gibt es einen kostenlosen Live-Stream. In der ARDmediathek kann das Spiel kostenlos gestreamt werden. Der Streaming-Anbieter MagentaTV überträgt das Spiel ebenfalls im Livestream. Dieser erfordert jedoch ein Abo und ist kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Portugal gegen Uruguay am 28.11.2022 um 20:00 Uhr:

Free-TV : ARD

: ARD Pay-TV : –

: – Live-Stream: ARDmediathek, MagentaTV

Die Aufstellungen bei Portugal gegen Uruguay?

Mit welchen Startaufstellungen gehen die beiden Trainer in das zweite Gruppenspiel? Das sind die Aufstellungen:

Aufstellung Portugal

Diogo Costa - Joao Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes - Ruben Neves, Bernardo Silva, William Carvalho, Bruno Fernandes, Joao Felix - Cristiano Ronaldo

Aufstellung Uruguay

Rochet - Gimenez, Godin, Coates, Olivera - Bentancur, Fede Valverde, Vecino, Varela, Darwin - Cavani

Kommentatoren und Experten der WM 2022

Natürlich werden auch bei dieser Weltmeisterschaft wieder eine Vielzahl an Moderatoren, Kommentatoren und Experten die Fußballfans an den Spieltagen begleiten. Einige von ihnen haben wir näher beleuchtet:

