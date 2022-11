Das waren die Einschaltquoten beim Deutschland-Spiel gegen Spanien.

Deutschland gegen Spanien sehen 17,05 Millionen Zuschauer

Durchschnittlich 17,05 Millionen Zuschauer haben das Spiel zwischen Deutschland und Spanien bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar am Sonntagabend im ZDF verfolgt. Der Marktanteil liegt somit bei 49,3 Prozent, wie das ZDF am Montagmorgen mitteilte. Die um 20 Uhr angepfiffene Begegnung endete 1:1 . Mit knapp 17 Millionen TV-Zuschauern schalteten deutlich mehr Menschen ein als noch beim Auftaktspiel gegen die Japaner. Die Einschaltquote bei der Auftaktniederlage der deutschen Nationalmannschaft lag ab 14 Uhr im Schnitt bei 9,23 Millionen Zuschauern

Einschaltquote beim Auftaktspiel 2018 lag deutlich höher

Bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland hatten das erste Spiel der Deutschen 25,96 Millionen Menschen an einem Sonntag verfolgt. Die Quote der zweiten Partie gegen Mexiko, die 0:1 endete, lag bei 81,3 Prozent. WM-Gastgeber Katar steht wegen der Verletzung der Rechte von Frauen, Homosexuellen und Arbeitsmigranten massiv in der Kritik. Einige Fan-Vertreter haben zu einem Zuschauer-Boykott aufgerufen.

TV-Quoten des 1. WM Spiels von Deutschland bei den letzten Weltmeisterschaften

2006 : Deutschland - Costa Rica: 20,1 Millionen

: Deutschland - Costa Rica: 20,1 Millionen 2010 : Deutschland - Australien: 27,9 Millionen

: Deutschland - Australien: 27,9 Millionen 2014 : Deutschland - Portugal: 26,3 Millionen

: Deutschland - Portugal: 26,3 Millionen 2018 : Deutschland - Mexiko: 25,9 Millionen

: Deutschland - Mexiko: 25,9 Millionen 2022: Deutschland - Japan: 9,23 Millionen

WM-Eröffnungsspiel: Ca. 4 Millionen weniger TV-Zuschauer als 2018

Die Reichweite beim Eröffnungsspiel lag deutlich hinter der Quote von 2018 bei der WM. Das 5:0 von Gastgeber Russland gegen Saudi-Arabien hatten damals 10,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen, der Marktanteil betrug 52 Prozent. Somit schalteten in diesem Jahr knapp 4 Millionen Menschen weniger ein, als noch bei der WM 2018. Besonders bemerkenswert: Das Eröffnungsspiel 2018 fand an einem Donnerstagnachmittag statt. Somit schneidet das diesjährige Eröffnungsspiel in Katar, das an einem Sonntag ausgetragen wurde, im Vergleich noch schlechter ab.

Nur rund 35.000 deutsche Fans bei Katar-WM

Da die Weltmeisterschaft im Wüstenstaat eines der am heftigsten kritisierten WM-Turniere der Geschichte ist, wurden von deutschen Fans nur rund 35.000 Karten erworben - deutlich weniger als bei der WM 2018 in Russland, als noch etwa 62.000 Tickets nach Deutschland gingen. Fußballfans können alle WM-Spiele allerdings auch zu Hause verfolgen.

Weitere Infos zur WM 2022 in Katar

