Ecuador trifft bei der Dienstag, den 29.11.2022, auf Senegal. Es ist für beide Mannschaften das letzte Spiel in der trifft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar am heutigen, auf. Es ist für beide Mannschaften das letzte Spiel in der Gruppe A . Vor dem Spiel ist die Situation in der Gruppe ausgeglichen. Ecuador und die Niederlande haben je vier Punkte, Senegal folgt mit drei Zählern. Katar ist ohne Punkt Letzter.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Ecuador gegen Senegal und die Übertragung im Free-TV und Livestream.

WM heute live – Ecuador gegen Senegal: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel am 3. Spieltag der Gruppe A zwischen Ecuador und Senegal findet am Dienstag, den 29.11.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 16:00 Uhr im Khalifa International Stadium in Doha. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Ecuador, Senegal

: Ecuador, Senegal Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft 2022

: Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Gruppe : A, 3. Spieltag

: A, 3. Spieltag Datum und Uhrzeit : Dienstag, 29.11.2022, 16:00 Uhr

: Dienstag, 29.11.2022, 16:00 Uhr Stadion/Spielort : Khalifa International Stadium, Doha

: Khalifa International Stadium, Doha Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Superstar Sadio Mané verpasste die ersten zwei Gruppenspiele aufgrund einer Verletzung. Abzuwarten bleibt, ob diese Verletzung ihn heute wieder nur zum Zuschauen zwingt.

© Foto: KENZO TRIBOUILLARD/afp

WM-Übertragung: Wo läuft Ecuador gegen Senegal im Free-TV?

Das Spiel zwischen Ecuador und Senegal wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge im kostenpflichtigen MagentaTV verfolgen.

Wo wird Ecuador vs. Senegal im Livestream übertragen?

Für das WM-Spiel gibt es einen keinen kostenlosen Live-Stream. Der Streaming-Anbieter MagentaTV überträgt das Spiel im Livestream. Dieser erfordert jedoch ein Abo und ist kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Ecuador gegen Senegal am 29.11.2022 um 16:00 Uhr:

Free-TV : –

: – Pay-TV : –

: – Live-Stream: MagentaTV

WM-Übertragung heute: Wer zeigt die Spiele live?

Am heutigen Dienstag finden neben Ecuador gegen Senegal noch weitere spannende Spiele bei der WM 2022 in Katar statt. Sowohl die Niederlande, die um 16.00 Uhr in Gruppe A auf den bereits ausgeschieden Gastgeber Katar treffen, als auch England in der Gruppe B müssen noch einen letzten Schritt gehen. Die Three Lions spielen um 20.00 Uhr im britischen Duell gegen Wales - parallel kämpfen Iran und die USA um den Einzug in die Runde der besten 16. Alle Infos zur Übertragung der heutigen Partien bei der WM bekommt ihr hier.

Kommentatoren und Experten der WM 2022

Natürlich werden auch bei dieser Weltmeisterschaft wieder eine Vielzahl an Moderatoren, Kommentatoren und Experten die Fußballfans an den Spieltagen begleiten. Einige von ihnen haben wir näher beleuchtet:

ARD: Moderatoren/Kommentatoren/Experten

ZDF: Moderatoren/Kommentatoren/Experten