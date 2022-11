Schweiz. Das Spiel der Montag, den 28.11.2022, um 17 Uhr. Brasilien ist nicht nur Favorit auf den Einzug ins Achtelfinale, sondern wie bei jedem großen Turnier auch auf den Gewinn des Titels. Brasilien trifft am zweiten Spieltag bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auf die. Das Spiel der Gruppe G beginnt am heutigenum 17 Uhr. Brasilien ist nicht nur Favorit auf den Einzug ins Achtelfinale, sondern wie bei jedem großen Turnier auch auf den Gewinn des Titels.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Brasilien gegen die Schweiz und die Übertragung im Free-TV und Livestream.

WM heute live – Brasilien gegen die Schweiz: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel am 2. Spieltag der Gruppe G zwischen Brasilien und der Schweiz findet am Montag, den 28.11.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 17:00 Uhr im Stadium 974 in Doha. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Brasilien, Schweiz

: Brasilien, Schweiz Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft 2022

: Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Gruppe : G, 2. Spieltag

: G, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 28.11.2022, 17:00 Uhr

: 28.11.2022, 17:00 Uhr Stadion/Spielort : Stadium 974, Doha

: Stadium 974, Doha Schiedsrichter: Ivan Barton (El Salvador)

Granit Xhaka und die Schweiz treffen auf Brasilien. Wo wird die Partie heute live übertragen?

© Foto: FRANCK FIFE/afp

WM-Übertragung: Wo läuft Brasilien gegen die Schweiz im Free-TV?

Das Spiel zwischen Brasilien und der Schweiz wird live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV. Fans können das Spiel heute im ARD verfolgen. Die Übertragung beginnt um 16:15 Uhr mit den Vorberichten. Moderatorin Jessy Wellmer führt mit den Experten Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira durch die Sendung.

Wo wird Brasilien vs. Schweiz im Livestream übertragen?

Für das WM-Spiel gibt es einen kostenlosen Live-Stream. Die ARD zeigt das Spiel im Free-TV und in der ARDmediathek. Der Streaming-Anbieter MagentaTV überträgt das Spiel ebenfalls im Livestream. Dieser erfordert jedoch ein Abo und ist kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Brasilien gegen Schweiz am 28.11.2022 um 17:00 Uhr:

Free-TV : ARD

: ARD Pay-TV : –

: – Live-Stream: ARDmediathek, MagentaTV

Die Aufstellungen bei Brasilien gegen Schweiz?

Mit welchen Startaufstellungen gehen die beiden Trainer in das zweite Gruppenspiel? Das sind die Aufstellungen:

Aufstellung Brasilien

Alisson - Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro - Lucas Paqueta, Casemiro, Raphinha, Fred, Vinicius Junior - Richarlison

Aufstellung Schweiz

Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, R. Rodriguez - G. Xhaka, Freuler, Rieder, Sow, Vargas - Embolo

Kommentatoren und Experten der WM 2022

Natürlich werden auch bei dieser Weltmeisterschaft wieder eine Vielzahl an Moderatoren, Kommentatoren und Experten die Fußballfans an den Spieltagen begleiten. Einige von ihnen haben wir näher beleuchtet:

ARD: Moderatoren/Kommentatoren/Experten

ZDF: Moderatoren/Kommentatoren/Experten