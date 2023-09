Julian Nagelsmann würde als neuer Bundestrainer der DFB-Auswahl die Nachfolge von Hansi Flick antreten. Der DFB hatte die Zusammenarbeit mit Flick am 10. September wegen anhaltender Erfolgslosigkeit beendet . Ausschlaggebend war die 1:4-Niederlage des DFB-Teams gegen Japan. Es war bis dato die dritte Pleite in Folge. Nagelsmann war in München im vergangenen März in einer Länderspielpause von seinen Aufgaben entbunden worden. Sein laufender Vertrag in München solle aufgelöst werden, er komme, hieß es in den Medienberichten weiter.