Nun ist es endlich offiziell:und soll das DFB-Team bei der kommenden Europameisterschaft 2024 im eigenen Land zu alter Stärke führen. Der ehemalige Bayern-Trainer hatte am Freitag einen Vertrag bis zum 31. Juli 2024 unterschrieben. Der Kontrakt läuft also bis kurz nach der Europameisterschaft. Der 36-Jährige ersetzt den am 10. September freigestellten Hansi Flick.