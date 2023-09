Wo und wann wird die DFB-PK live übertragen? Alle Infos hier.

Die Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Bundestrainers findet am Freitag, den 22. September 2023 statt. Angesetzt ist die PK des Deutschen Fußball-Bundes um 12 Uhr. Mit dabei wird auch Top-Kandidat Julian Nagelsmann sein.

Die Pressekonferenz des DFB könnt ihr ab 12 Uhr kostenlos im Livestream auf YouTube verfolgen. Auch SkySport.de überträgt die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann live im Stream.

Hier findet ihr den YouTube-Stream zur PK (externen Inhalt zulassen):

Nach der Vorstellung des neuen Bundestrainers muss es relativ schnell gehen. In gut drei Wochen steht in den USA das erste Länderspiel in der Zeit nach Flick an . Nagelsmann hat also nicht viel Zeit. In der kommenden Woche wäre eine Vorstellung des dann zweitjüngsten Bundestrainers der DFB-Geschichte denkbar, schon kurze Zeit später muss er sich auf seinen ersten Kader festlegen. Die ersten Spieltermine für Nagelsmann wären am 14. Oktober (21.00 Uhr/MESZ) in East Hartford gegen die USA sowie am 18. Oktober (2.00 Uhr/MESZ) in Philadelphia gegen Mexiko.