Marc-André Ter Stegen geht, ist der Konkurrenzkampf im Tor der deutschen Nationalmannschaft vorbei. Seit elf Jahren im Dienst des DFB-Teams, sieht der Stammkeeper des FC Barcelona nun seine beste Chance gekommen, das Erbe von Wenn es nachgeht, ist der Konkurrenzkampf im Tor der deutschen Nationalmannschaft vorbei. Seit elf Jahren im Dienst des DFB-Teams, sieht der Stammkeeper des FC Barcelona nun seine beste Chance gekommen, das Erbe von Manuel Neuer anzutreten. Mit 31 Jahren fühlt sich der erfahrene Schlussmann erstmals als unumstrittene Nummer 1 für die Nationalelf.

Deutsche Nationalmannschaft: Ter Stegen will Moment nutzen

„Ja, ich bin die Nummer 1 im Moment. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet und glaube, dass ich den Moment nutzen kann“, sagte der ehemalige Gladbacher Ter Stegen am Donnerstag in Wolfsburg, wo er sich mit dem Nationalteam auf seinen gerade mal 35. Einsatz im Nationaltrikot am Samstag gegen WM-Schreck Japan vorbereitet.

Während Manuel Neuer nach einer schweren Verletzung sein Comeback im Bayern-Tor anstrebt, setzt ter Stegen alles daran, seinen Status in den wichtigen Testspielen gegen Japan und insbesondere gegen Frankreich mit Kylian Mbappé zu festigen. Er betont, dass er alles tun werde, um seine Position zu behalten.

Ter Stegen vs. Neuer: Neue Ausgangslage für Heim-EM 2024

Der ewige Neuer-Rivale, der im Mai 2012 im DFB-Team debütierte, aber seitdem bei keinem WM- oder EM-Turnier im deutschen Tor stand, sieht für sich vor dem Heimturnier im kommenden Sommer eine neue Ausgangslage im Vergleich zur Vergangenheit. „Die Situation hat sich auf jeden Fall verändert. Manu war damals die klare Nummer eins“, antwortete ter Stegen angesprochen auf die Zeit vor der Weltmeisterschaft 2018. Neuer fiel auch damals monatelang nach einem Mittelfußbruch aus, kehrte aber dann wie selbstverständlich beim Turnier in Russland ins Tor zurück. Der damalige Bundestrainer Joachim Löw rüttelte nicht an der Hierarchie, obschon ter Stegen konstant gute Leistungen geboten hatte.

Hier gibt es Tickets für die EM 2024

Mit der kommenden Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land bietet sich für alle Fußball-Fans in Deutschland, die vor der großen Entfernung von Welt- und Europameisterschaften eher zurückschrecken, die Gelegenheit, die Nationalteams bei einem großen Turnier im eigenen Land zu verfolgen.