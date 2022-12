Neuer war mit der DFB-Auswahl bei der WM in Katar bereits in der Vorrunde gescheitert. Vor dem Turnier fiel er aufgrund einer Schulterverletzung einige Wochen aus. Bei den Bayern wird er nun durch Sven Ulreich (34) ersetzt. Bayern-Star Neuer steht damit auch in den Champions-League-Schlagerspielen gegen Paris St. Germain nicht zur Verfügung.