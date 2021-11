Der neue Koalitionsvertrag steht fest, Deutschlands neue Bundesregierung wird eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP.

Die Ampel hat sich in ihren Koalitionsverhandlungen auf ein neues Bundesministerium für Bauen verständigt. Vorgesehen ist zudem eine Erweiterung des Wirtschaftsministeriums um das Thema Klimaschutz, hieß es in dem Koalitionsvertrag, der der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Berlin aus mehreren Quellen aller drei Parteien vorlag.

Welche Partei übernimmt welchen Posten?

Bisher ist bekannt, dass die Grünen das neue Superministerium für Wirtschaft und Klimaschutz übernehmen. Die FDP übernimmt das Finanzministerium und die Grünen stellen den Vizekanzler.

Ampel-Parteien wollen Minister erst später benennen

Die Ampel-Parteien wollen sich vorerst nicht dazu äußern, welche Ministerinnen und Minister sie ins künftige Kabinett schicken. Für seine Partei sagte der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch, zunächst solle "die Unterstützung des Koalitionsvertrages in der SPD abgeschlossen" sein. Grüne und FDP würden dies ebenso handhaben.

„Sie werden dann eine gute Lösung sehen", versicherte Scholz mit Blick auf die Kabinettsbesetzung. Er selbst werde sich in den nächsten Tagen "sehr intensiv an die Arbeit machen, eine hervorragende Besetzung der sozialdemokratischen Ressorts zustande zu bringen". Die Verteilung der Ressorts auf die drei Parteien wurde im Koalitionsvertrag festgelegt.

Bis zuletzt bleibt die Frage nach den Ministerposten also offen. Doch über die Verteilung sind schon erste Details bekannt geworden – ebenso welche Partei für welches Ministerium zuständig sein wird:

SPD: Scholz ist Kanzler – wird Lauterbach Gesundheitsminister?

Die SPD wird für folgende Ämter zuständig sein:

Kanzler: Olaf Scholz

Innenminister

Arbeitsminister

Verteidigungsminister

Kanzleramtschef

Gesundheitsminister

Entwicklungsminister

Bauminister

Grüne: Habeck wird Wirtschaftsminister, Baerbock Außenministerin

Diese Ämter werden die Grünen innehaben:

Vizekanzler, Wirtschafts- und Klimaminister: Robert Habeck

Außenministerin: Annalena Baerbock

Umwelt- und Verbraucherschutzminister

Familienminister

Ernährungs- und Landwirtschaft-minister

FDP: Lindner wird Finanzminister

Folgende Ämter übernimmt die FDP: