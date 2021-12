Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, hat bei einer namentlichen Abstimmung in der Plenarsitzung im Deutschen Bundestag seine Stimmkarte in die Wahlurne geworfen. Der Bundestag berät am Freitag, 10. Dezember zum neuen Infektionsschutzgesetz der Ampel-Koalition. Die Corona-Maßnahmen können dadurch verschärft werden. © Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa