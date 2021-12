Ab 1. Januar 2022 wird die CO 2 -Steuer in Deutschland wieder erhöht

in Deutschland wieder erhöht Im Jahr 2022 wird er 30 Euro pro Tonne CO 2 betragen

betragen Die Kosten für Benzin, Diesel, Gas, Strom und Heizöl werden dadurch weiter in die Höhe getrieben

Was kommt auf Verbraucher zu?

Aktuell beträgt der CO2-Preis 25 Euro je Tonne CO2, ab 1. Januar 2022 wird er 30 Euro sein. Bis 2025 ist eine Erhöhung auf 55 Euro pro Tonne CO2 vorgesehen. Genau genommen sieht die stufenweise Erhöhung laut Umweltministerium wie folgt aus:

2022: 30 Euro /Tonne

2023: 35 Euro /Tonne

2024: 45 Euro /Tonne

2025: 55 Euro /Tonne

Benzinpreise 2022: So teuer könnte das Tanken werden

Mit dem Jahreswechsel 2020/21 haben Autofahrende direkt den Emissionspreis gespürt: Der Spritpreis stieg quasi über Nacht um rund 7 Cent pro Liter. Wie der MDR in einer Aufschlüsselung zeigt, wird durch den CO2-Preis ein Anstieg der Benzinpreise von nochmal rund 2 Cent pro Liter erwartet. Nach Berechnungen des ADAC dürften sich Benzin und Diesel durch den CO2-Preis nun ungefähr um je eineinhalb Cent verteuern. Andere Experten gehen aber von mehr aus: Gegenüber der „Auto Bild“ spricht ein Experte von einem Preisanstieg von 10 Cent pro Liter. Ende Dezember kostete Super E10 im Schnitt 1,60 Euro, für Diesel zahlten Autofahrende rund 1,51 Euro. Es wird an der Tankstelle also wohl nicht nochmal zu einem großen Schock wie 2021 kommen, aber der CO2-Preis wird seine Spuren hinterlassen. Günstiger werden die Tankpreise zumindest nicht.

Heizölpreise: Das wird ab 1. Januar 2022 erwartet

Beim Heizölpreis, der im Wesentlichen der Entwicklung der internationalen Rohölnotierungen folgt, gab es mit dem Wiederhochfahren der Weltwirtschaft nach der ersten Corona-Schockwelle einen deutlichen Anstieg. Im Januar 2021 kosteten 100 Liter Heizöl im bundesdeutschen Durchschnitt laut dem Vergleichsportal Verivox netto rund 49 Euro; im Dezember waren es dann rund 69 Euro - ein Plus von rund 41 Prozent. Mit Blick auf das kommende Jahr erwartet Verivox, dass es beim Heizölpreis wegen des steigenden CO2-Preises "voraussichtlich" weiter nach oben geht. Wie hoch genau, kann noch nicht vorhergesagt werden. Aber, wie auch beim Tanken wird die Preiserhöhung nicht so stark sein, wie 2021. Zumindest nicht wegen der CO 2 -Steuer allein.

Gas und CO2-Steuer: Was wird Erdgas 2022 kosten?

Beim Gas lagen die Kosten Verivox zufolge für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden (kWh) im Dezember bei durchschnittlich 1704 Euro pro Jahr. Zu Jahresbeginn waren es noch 542 Euro weniger gewesen. Laut Check24 zahlt ein Musterhaushalt mit 20.000 kWh im Schnitt aktuell 1932 Euro im Jahr für Gas - ein Plus von fast einem Drittel (29 Prozent) innerhalb eines Jahres. Beim Gas werden 2022 zusätzlich dazu höhere Netzgebühren fällig.

Laut Check24 haben die Gasgrundversorger diesen Winter bereits in 961 Fällen Preise erhöht oder Preiserhöhungen angekündigt. In 20 Prozent der Fälle verdoppelten sich die Preise dabei, 32 Versorger verdreifachten sogar den Preis. An dieser Gaspreiserhöhungswelle ist auch der CO2-Preis schuld. Zudem würden die Versorger gestiegene Einkaufskosten an die Kunden weitergeben.

Dass Erdgas also weiter steigen wird, gilt als klar. Aber, die Erhöhung wird wohl weniger am CO2-Preis liegen. Wie auch beim Öl sind die Preise eher wegen der Situation am Weltmarkt von Veränderungen abhängig.