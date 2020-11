So, wie es sich aufgrund der Beschlussvorlage für den nächsten Corona-Gipfel am 25.11.2020 abzeichnet, wird der Lockdown weit in den Dezember oder gar in den Januar 2020 hinein verlängert.

Eventuell wird der Lockdown an Weihnachten in Form von Lockerungen ausgesetzt.

Silvester 2020 wird wohl nicht so gefeiert werden können, wie sonst, viele rechnen mit einem Böller-Verbot.

Der Grund: Offenbar greifen die Corona-Einschränkungen nicht ausreichend.

Biberach mit niedriger Inzidenz im Vergleich zu Baden-Württemberg

Neuinfektionen,

Genesenen

und Toten fort?

Landratsamts folgen erfahrungsgemäß erst am Nachmittag, und sie unterscheiden sich in der Regel von denen des Gesundheitsamts. Außerdem liegen sie immer, da über das Wochenende weniger gemeldet wird, montags niedriger. Aktuell liegen nur die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) vor, die Zahlen desfolgen erfahrungsgemäß erst am Nachmittag, und sie unterscheiden sich in der Regel von denen des Gesundheitsamts. Außerdem liegen sie immer, da über das Wochenende weniger gemeldet wird, montags niedriger.

Das sind die neuen Corona-Zahlen des RKI für den Kreis Biberach

Hier die aktuellen Corona-Fallzahlen des RKI, Stand Montag, 23.11.2020. Auffallend dabei ist: Es wurde keine Neuinfektion gemeldet. Ob das an einem technischen Fehler oder einer ausgebliebenen Übermittlung liegt, oder Tatsache ist, wird die im Laufe des Tages erwartete Meldung des Landratsamts zeigen.

Zahl der bisher Infizierten: 1645

Veränderung: 0

Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner: 817,3

Fälle letzte 7 Tage pro 100.000 Einwohner (7-Tage-Inzidenz): 64,6

Zum Vergleich: die 7-Tage-Inzidenz von ganz Baden-Württemberg gibt das RKI mit 139,37 an

Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind: 44

Veränderung: Es ist 1 Toter mehr zu verzeichnen.

Laut DIVI-Intensivbetten-Register liegt 1 Covid-19-Patient auf der Intensivstation, er wird invasiv beatmet.

Von 14 Intensivbetten sind 14 belegt, das heißt, es ist kein Intensivbett frei.

Der Anteil der Covid-19-Patienten liegt bei 7,14 Prozent.

Zahl der Genesenen: 1421 (Stand 20.11.2020 des Landratsamts.

Weitere Corona-Fälle in Flüchtlingsheim

Am Freitag meldete das Landratsamt, dass es weitere Corona-Fälle in der Gemeinschaftsunterkunft gebe. In der Unterkunft für Flüchtlinge in der Biberacher Bleicherstraße habe es fünf weitere positiv getestete Personen gegeben. Sie wurden in eine Quarantäneunterkunft verlegt. Insgesamt verzeichnet damit die Unterkunft neun positiv getestete Flüchtlinge und einen Mitarbeiter.