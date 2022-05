Schon für den Donnerstag, 19.5. hat der Deutsche Wetterdienst ungewöhnliches Wetter prophezeit: Hitze, Gewitter, Hagel werden deutschlandweit erwartet. Wie die Wetterexperten weiter sagen, wird es aber erst am morgigen Freitag „richtig böse“.

Vorhersage Freitag: Tornado und Superzellen möglich

Uhrzeit: Wann und wo werden die heftigen Gewitter erwartet?

Warnstufen bei Gewitter: Wie sollte man sich verhalten?

Wetter in Deutschland: Kommt ein Tornado?

Deutschland steht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit großer Wahrscheinlichkeit am Freitag ein „extremes Unwetter“ mit Gewitter, Hagel und Sturm bevor. Nach Einschätzung eines DWD-Meteorologen dürfte vielerorts die höchste Warnstufe (Stufe 4) ausgerufen werden. „Damit drohen dort, wo der Gewitterkomplex langzieht, massive Schäden“, sagte der Wetterforscher.

Wahrscheinlich bilden sich demnach auch sogenannte Superzellen - sich drehende Systeme mit starken Aufwinden, die sich völlig eigenständig und damit schwer vorhersehbar bewegen. Auch für Tornados gebe es „ideale Bedingungen“.

Vor allem die Mitte Deutschlands ist laut DWD am Freitag von dem Unwetter betroffen. Wo genau sich die Gewitter entladen, kann den Angaben zufolge erst wenige Stunden vorher sicher gesagt werden. Schon am Donnerstag erwartete der DWD erste Unwetter im Westen, allerdings noch nicht ganz so stark wie die folgenden.

Laut DWD sind folgende Wetterlagen morgen möglich:

Langanhaltender Starkregen mit über 40 Liter pro Quadratmeter pro Stunde

Orkanböen

Hagel mit Hagelkorngrößen bis zu 5 Zentimeter

Tornados

Gefährliche Gewitter morgen: Wann und wo gibt es das Unwetter?

Wie oben bereits erwähnt, kann erst kurz vorher gesagt werden, wo das Gewitter am schlimmsten sein wird. Der DWD spricht lediglich von der Mitte Deutschlands. In einer Grafik auf der Seite des DWD ist zu sehen, dass man von den schwersten Gewittern in folgenden Bundesländern ausgeht:

Saarland

Rheinland-Pfalz

Teile von Nordrhein-Westfalen

Hessen

Teile von Niedersachsen

Thüringen

Sachsen-Anhalt

Teile von Sachsen

Brandenburg

Berlin

Die schweren Unwetter sollen ab nachmittags beginnen und bis in die Nacht zum Samstag andauern. In den anderen Bundesländern soll es ebenfalls Unwetter geben, allerdings weniger schwer.

Warnstufe 4 bei Unwetter: Wie sollte man sich verhalten?

Die Wetterexperten gehen für morgen, den 20. Mai, vielerorts von der höchsten Warnstufe bei Gewittern aus. Das ist die Warnstufe 4, die wie folgt beschrieben wird:

„Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Häufig sind dabei größere Gebiete betroffen. Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Verhalten Sie sich sehr vorsichtig und informieren Sie sich regelmäßig über die Entwicklung der gefährlichen Wettersituation. Folgen Sie auf jeden Fall unter Umständen ausgegebenen Anweisungen der Behörden, Ordnungs- und Hilfskräfte. Bereiten Sie sich auf außergewöhnliche Maßnahmen vor.“

Vorrat an Lebensmitteln und Wasser haben

Hausapotheke überprüfen

Vorbereiten auf mögliche Stromausfälle: Batteriebetriebenes Radio, Taschenlampen und Kerzen auf Vorrat haben

Eigentum vorher fotografieren, für den Versicherungsfall

Bewegliche Gegenstände draußen sichern

Während des Unwetters sollte man die Wohnung nicht verlassen! Nach Möglichkeit sollten Home Office Regeln in Anspruch genommen werden.

So wird das Wetter in Deutschland

