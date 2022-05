Viel Sonne und kein Tropfen vom Himmel - so zeigte sich das Wetter am Mittwoch in Baden-Württemberg. Ab Donnerstag wird es aber deutlich ungemütlicher. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagen Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen voraus.

Unwetter am Donnerstag: So wird das Wetter morgen in BW

Der Donnerstag startet in Bade-Württemberg mit viel Sonne, später ziehen Quellwolken auf. Ab Mittag ausgehend vom Bergland gibt es laut DWD vereinzelt starke Gewitter mit Starkregen. Gebietsweise kann es um die 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde geben. Zudem erwarten die Meteorologen Hagel mit einer Größe von bis zu bis 2 Zentimetern und Sturmböen um 80 Stundenkilometern.

Unwetter am Freitag: Das Wetter in Baden-Württemberg

Auch am Freitag zeigt sich die Wetterlage in Baden-Württemberg erst heiter und trocken. Im Tagesverlauf gibt es dann Quellwolken und ab dem Nachmittag wächst die Wahrscheinlichkeit für Schauer und örtlich kräftige Gewitter. Als Höchstwerte werden 27 Grad im Bergland, bis 33 Grad am Oberrhein erwartet. Zudem weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind, in Böen stark, im Bergland exponiert auch stürmisch. Bei Gewittern gibt es laut DWD die Möglichkeit für schwere Sturmböen.

Am Wochenende ist dann wieder eine Wetterberuhigung in BW zu erwarten. Der Samstag ist erst wechselnd bewölkt und vor allem im Süden und über dem Bergland gibt es noch Schauer und Gewitter. Im Tagesverlauf erwarten die Meteorologen dann zunehmend Aufheiterungen und auch im Süden und im Bergland bleibt es trocken.

So wird das Wetter in Deutschland

Ein Blick auf die Wetterlage in anderen Bundesländern: