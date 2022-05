Nach einem schönen Mittwoch wird das Wetter in der zweiten Wochenhälfte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland deutlich ungemütlicher. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagen Gewitter mit teils heftigem Starkregen, Hagel und Orkanböen voraus.

Unwetter am Donnerstag: So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der Donnerstag, 19.5.2022, zeigt sich zunächst noch heiter. Im Tagesverlauf steigt dann laut DWD die Gewitterwahrscheinlichkeit deutlich. Insbesondere ab dem Nachmittag ist auch gebietsweise mit unwetterartigen Entwicklungen zu rechnen. Begleiterscheinungen sind dabei Starkregen von 15 bis 25 Liter je Quadratmeter in der Stunde, stellenweise auch heftiger Starkregen von bis 40 Liter. Punktuell kann es auch noch etwas mehr werden. Hinzu kommen schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um 100 km/h sowie Hagel. Punktuell sind laut DWD sogar orkanartige Böen um 105 km/h möglich

Unwetter am Freitag: So wird das Wetter am 20.5.2022

Am Freitag zeigen sich im Saarland und in Rheinland-Pfalz vor allem im Norden Schauer und Gewitter, lokal mit Unwettergefahr. Im Süden gibt es seltener Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 Grad im Norden und bis 31 Grad in der Vorderpfalz, im höheren Bergland um 24 Grad. Bei Gewittern kann es auch am Freitag sowie in exponierten Lagen Sturmböen, teils auch schwere Sturmböen geben.

Am Wochenende beruhigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder. Am Samstag ist es wechselnd bewölkt, nachmittags teils heiter und niederschlagsfrei.

So wird das Wetter in Deutschland

Ein Blick auf die Wetterlage in anderen Bundesländern: